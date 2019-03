Horóscopo sexy del 14 de marzo de 2019

ARIES

Los astros mejoran tu desempeño sexual, por lo que sugiero aprovechar este momento para incorporar ideas originales en la cama. Esto servirá para mejorar o afianzar tu relación de pareja. Intenta ser más original en tus propuestas románticas. Cuidado con aquellos hábitos molestos que te han traído problemas sentimentales en el pasado.

TAURO

Cuidado con lo que le dices a tu pareja o amante. No es un buen día para que hables demasiado, tienes grandes posibilidades de decir algo que puede herir. Haz silencio por el día de hoy y escucha más.

GÉMINIS

Hoy puede ser un gran día para el amor, el sexo, la pasión y la lujuria. Olvídate de la rutina, el trabajo y los problemas en general, y entrégate a tu amante o pareja. También es un buen día para salir a conquistar corazones, aprovéchalo.

CÁNCER

LEO

Buen momento para la conquista romántica. Te sentirás atractivo, podrás atraer fácilmente tanto al sexo opuesto como a gente del mismo sexo. Usa ese encanto sexual de hoy para lograr incluso un ascenso. Buen momento para iniciar la búsqueda del amor.

VIRGO

Cambia tu rutina del amor... no repitas, innova, descubre, experimenta. Busca consejos en amigos e Internet. Cumple esas fantasías que rondan por tu cabeza. Es bueno dejar la vergüenza y ciertos tabúes de lado, siempre que sea con respeto y cariño.

LIBRA

Tu palabra del día es: PASIÓN. Utiliza esas renovadas energías en el sexo y pasarás un rato muy agradable. No desaproveches la oportunidad con rutinas, tareas y compromisos, dedícate un tiempo a ti y a tu mante o pareja.

ESCORPIO

¿Alguna vez utilizaste objetos en tus relaciones sexuales?... pues deberías comenzar a usarlos. Descubre nuevas texturas, sensaciones de frío y calor, experimenta con tu amante sin tabúes ni miedos. Mejor si tienes una charla sincera para evitar malos momentos.

SAGITARIO

No ignores los problemas de tu vida sentimental. No debes creer que, porque no piensas en éstos, no existen. Debes sincerarte y afrontar los problemas con madurez e inteligencia. Busca consejos en amigos y soluciónalos. Arriésgate más para poder vivir una vida sexual plena.

CAPRICORNIO

ACUARIO

Excelente momento para vivir la pasión, las relaciones, los besos, las caricias y el sexo. Si ya tienes pareja, este es el día ideal para renovar la pasión. Experimenta nuevas sensaciones, olvídate de los prejuicios y las inhibiciones, es el día ideal para gozar.

PISCIS

Hoy puedes aprovechar la nueva energía sexual que te favorece. No pierdas tiempo y úsala para la conquista, el sexo y el amor. Hoy los astros te sonríen en el plano sexual... ideal para cumplir tus fantasías.