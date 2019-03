Horóscopo sexy del 12 de marzo de 2019

ARIES

A nivel sexual estás bastante bien el día de hoy, pero tu humor y tu salud pueden no ayudar. Evita los excesos de comida para no sentirte pesado y molesto, lo cual desmejora el sexo. Debes encontrar un equilibrio interno en tu vida; usar la meditación y la relajación en general pueden ayudar a mejorar tu relación de pareja. La rutina es cansadora y suele repercutir negativamente en tu relación amorosa.

TAURO

Basta de posponer las fantasías y juegos eróticos con los que siempre fantaseas. No tengas miedo al ridículo, todos tienen fantasías sólo que pocos se animan a contarlas. Sorpréndete sincerándote con tu amante y descubrirás que no estaba solo.

GÉMINIS

Busca nuevas formas de amor y sexo, recurre a lugares inexplorados, amplía tus sentidos. Hay sentidos olvidados en el sexo como el gusto y el olfato. Busca consejos en Internet y amigos, no tengas pudor ni tabúes, siempre que sea con respeto, está todo permitido.

CÁNCER

Muy buen día para la atracción hacia otras personas. Los solteros pueden aprovechar, hoy tienen grandes chances de conquistar. Si ya tienes pareja, utiliza esa atracción y fuego interno de hoy en la cama... Hoy sabrás cómo gozar y hacer gozar.

LEO

Rutina, tu gran enemigo en el amor y las relaciones. Necesitas experimentar con nuevos lugares. Un viaje te vendría muy bien. Si eres soltero, no te prometo nada, es un día regular para conseguir pareja.

VIRGO

Buen día para la conquista romántica. No importa si es para reconquistar a tu pareja o para conquistar una persona, el día es bueno para esto. Actúa con inteligencia, usa el poder de seducción pero que no se note demasiado… el ser humano siempre desea lo que no puede tener fácilmente.

LIBRA

Debes actuar ya, no pierdas tiempo en cosas triviales... busca renovar la pasión sexual con nuevas experiencias. No te limites a lo que siempre hiciste o lo que conoces, debes buscar consejos en amigos o en Internet y deshacerte de los prejuicios.

ESCORPIO

Tu palabra del día es: PASIÓN. Utiliza esas renovadas energías en el sexo y pasarás un rato muy agradable. No desaproveches la oportunidad con rutinas, tareas y compromisos, dedícate un tiempo a ti y a tu amante o pareja.

SAGITARIO

Buen momento para el romance, la conquista y la pasión. Ya sea teniendo pareja o no, tu poder de seducción está muy alto este día y debes usarlo para tu beneficio. Usa tu imaginación con inteligencia y cumple las fantasías que siempre tuviste.

CAPRICORNIO

Haz algo fuera de la rutina, regala algo inesperado a tu amante o quien tengas en mente. Sorprende y serás sorprendido por igual. Es importante que comiences a pensar más en la otra persona, descubre el gozo de hacer gozar (valga la redundancia) al otro.

ACUARIO

Te sientes incomprendido por tu pareja, sientes que no satisface tus necesidades. Lo mismo para los solteros, no hallarán alguien que los satisfaga completamente. El cambio debe venir de uno mismo, el día es ideal para buscar experimentar nuevas sensaciones. Deja las inhibiciones de lado y anímate a descubrir nuevas experiencias.

PISCIS

Tal vez no es el mejor día para el amor y la conquista. Mantente relajado, no generes situaciones incómodas ni de roces con tu amante y/o pareja. Mejor si hoy callas y escuchas más.