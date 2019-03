Horóscopo sexy del 11 de marzo de 2019

ARIES

No es un día bueno para el ámbito amoroso/sexual para este signo. Los bajones en tu relación de pareja pueden tener repercusiones en el largo plazo, si no saben controlarlos pueden tener consecuencias irreversibles. Sugiero escuchar más al otro, ponerse en el lugar de tu pareja, evitar los reproches y las discusiones innecesarias. Es importante buscar actividades divertidas que puedan realizar juntos, algo que los saque de la rutina.

TAURO

Buen clima en el amor, aprovéchalo. Haz un regalo inesperado a esa persona que tanto quieres, recibirás más de lo que esperabas. Buen momento también para sincerarse y discutir problemas, pero con cuidado porque la conversación puede tornarse en una seria discusión fácilmente.

GÉMINIS

Hoy puedes aprovechar la nueva energía sexual que te favorece. No pierdas tiempo y úsala para la conquista, el sexo y el amor. Hoy los astros te sonríen en el plano sexual... ideal para cumplir tus fantasías.

CÁNCER

No creas que todo está perdido en cuanto al amor. Siempre hay posibilidades, no te desanimes. Busca consejos en amigos, no te encierres en soledad... descubrirás que los problemas no son tan graves como crees. Sólo es cuestión de animarse a cambiar.

LEO

Expresa tus sentimientos más a menudo, puede ser tu gran problema. Un par de palabras a veces no sirve y menos si las repites como lorito. Da nuevas señales a tu amante, haz regalos, necesitas despertar el amor nuevamente. Si eres soltero, puedes lograr formar una pareja, pero sólo con innovación, se original, haz un regalo original.

VIRGO

No des vueltas, concreta esa fantasía que tienes en tu cabeza desde hace tiempo. No dejes para otro momento las cosas que puedes hacer hoy. Ayúdate con amigos, tu amante o incluso en Internet para buscar consejos sobre el tema.

LIBRA

No creas que todo está perdido en cuanto al amor. Siempre hay posibilidades, no te desanimes. Busca consejos en amigos, no te encierres en soledad... descubrirás que los problemas no son tan graves como crees. Sólo es cuestión de animarse a cambiar.

ESCORPIO

Hoy tus sentidos están a pleno, estás sensibilizado especialmente en el tacto y el gusto. Utilízalos para tus experiencias sexuales y el amor. Te sorprenderás de lo que te estabas perdiendo por no usarlos plenamente.

SAGITARIO

Hay algo en tu vida sexual-amorosa que no está resuelto o no te satisface. Antes de hablar con tu pareja, si es que tienes alguna, debes sincerarse contigo mismo y descubrir exactamente dónde está el problema y sus posibles soluciones. Luego enfócate en la solución que más te satisfaga para mejorar tu vida sexual.

CAPRICORNIO

Día ideal para la pasión. Experimenta cosas nuevas, busca cambiar la rutina, porque luego se hace insoportable. Crea un ambiente nuevo: velas, olores, hasta incluso sabores. Utiliza todos tus sentidos y sorprende a tu amante.

ACUARIO

Mal día para iniciar relaciones nuevas, salir a conquistar o relacionarse con tu pareja. Las discusiones podrían explotar en cualquier momento. Ten paciencia y espera a otro día para tocar temas complicados. Usa tu inteligencia y comprensión para no perder los estribos.

PISCIS

Tienes un buen día para el amor, tu potencia sexual está a pleno, así que debes aprovecharla. Haz cosas alocadas, cumple tus fantasías, aunque siempre con respeto y hablándolo con la otra persona. Anímate a explorar en Internet nuevas fantasías.