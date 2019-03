Horóscopo sexy del 1 de marzo de 2019

Descubre lo que el horóscopo sexy te depara en el amor, el sexo y la pasión. ¿Estás listo?

ARIES

Roces constantes con su pareja. Tampoco es buen momento si decide buscar su media naranja. Mal día para todo lo relacionado al amor y los sentimientos. Respire profundo y espere a mañana que tal vez todo cambie. Sea inteligente, sepa esperar los grandes cambios.

TAURO

Deberá a aprender a controlar mejor su cuerpo para disfrutar más de sus relaciones sexuales. Experimentar uno mismo en soledad no está mal, no importa la edad ni el estado civil. Cuando controle mejor su cuerpo y sus sensaciones, logrará mejores momentos sexuales.

GÉMINIS

El día de hoy tendrá uno de sus sentidos al máximo: el gusto. Utilice su lengua para sentir los distintos gustos de su amante. Por lo general siempre se concentra en la vista y el tacto, esta vez haga algo distinto y anímese a probar, descubrirá nuevas sensaciones.

CÁNCER

Por más que esté acompañado, por momento se siente solo-a. Necesita más alegrías relacionadas al amor y los sentimientos. Busque nuevas experiencias, no deje que los tabúes o la vergüenza le dominen. Experimente más son sus sentidos olvidados (gusto, olfato).

LEO

Debe cambiar un poco su rutina sexual: cambie de lugar, vaya de vacaciones, use sentidos que no suele usar (olores, sabores). Corre peligro de estancarse y volver aburrida su vida sexual.

VIRGO

Buen día para discutir aquellas cosas que le molestan de su amante. No confronte con críticas duras ni golpes bajos, no ayudarán en nada. Una charla sincera le ayudará a solucionar esos pequeños conflictos. Si es soltero-a, es un buen momento para encontrar el amor.

LIBRA

Gran momento para iniciar una relación o afianzar una existente. Use su intuición para saber cuáles son los pasos más adecuados que debe llevar a cabo. De todas maneras piense muy bien antes de actuar, un comportamiento apresurado puede llevarle a cometer muchos errores.

ESCORPIÓN

Buen clima en el amor, aprovéchelo. Haga un regalo inesperado a esa persona que tanto quiere, recibirá más de lo que esperaba. Buen momento también para sincerarse y discutir problemas, pero con cuidado porque la conversación puede tornarse en una seria discusión fácilmente.

SAGITARIO

Se siente un poco agobiado-a por algunos temas relacionados al amor que le preocupan. Tendrá que hablarlo con amigos de confianza para que le den consejos. Anímese a confiar en alguien, descubrirá que no está tan solo-a. No es buen día para los solteros que buscan pareja.

CAPRICORNIO

Calma y tranquilidad en todo lo referente al amor y los sentimientos. De todas maneras es un día perfecto para abrirse más y expresar lo que se siente, pero no sólo en palabras. Esa es la clave… busque nuevas formas de expresar sus sentimientos, el día es ideal.

ACUARIO

Buen día para discutir aquellas cosas que le molestan de su amante. No confronte con críticas duras ni golpes bajos, no ayudarán en nada. Una charla sincera le ayudará a solucionar esos pequeños conflictos. Si es soltero-a, es un buen momento para encontrar el amor.

PISCIS

Día difícil para el amor y los sentimientos. No se deje llevar por los malos pensamientos, los celos y la incomprensión. Busque relajarse e intente no tocar temas complicados con su pareja. Para los-as solteros-as, no es buen día para la conquista.