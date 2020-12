Horóscopo para CÁNCER: así te irá en el 2021 en la Salud, Dinero y Amor

Horóscopo para CÁNCER 2021 Foto La Vanguardia

La Verdad Noticias trae para Cáncer los mejores horóscopos y predicciones para el 2021, así te irá en la Salud, Dinero y Amor en este nuevo año según los astros ¡No te lo puedes perder!

Estás aquí por una buena razón, y el 2021 es uno de esos años en que debes entregarte al resultado. Has tenido algunos cambios increíbles durante el 2020 y estás haciendo real progreso. Hubo muchos altibajos que podrían haberse sentido más traumáticos de lo normal, en especial para tu compasivo signo del Cangrejo.

Este año realmente servirá para ver tu vida desde una perspectiva externa. Eres capaz de adoptar una perspectiva observadora, y puede que hasta consideres sumergirte en una profunda reflexión personal que alguna vez evitaste hacer.

En el 2021, todo es cuestión de trabajar con varias facetas de espiritualidad, cuidar tu cuerpo, investigar y expandir tu mente en general. No hay nada demasiado fuera de lo común para ti ahora mismo, ya que quizás tengas un mayor interés por los estudios paranormales o sobrenaturales.

Tienes un vínculo muy estrecho con los ciclos de la luna, cuyos nodos ahora alternan entre Géminis en la posición norte y Sagitario en la posición sur. Estás resolviendo ciclos kármicos a través del aprendizaje de tus propios patrones de comunicación y de comprender la historia que te han contado durante tanto tiempo. Hasta puede que enfrentes una verdad sobre una situación familiar que alguna vez pasastedemasiado tiempo intentando resolver.

Tal vez sacrificaste tu propia felicidad por el bien de tus seres queridos, solo para reconciliarte con lo que realmente quieres para ti.

Este es un año en que realmente puedes independizarte y ganar un poco de espacio emocional, lejos de las opiniones ajenas. Tu vida da una bocanada de aire fresco una vez que aceptas la verdad sobre algo que estabas barriendo debajo de la alfombra. El 2021, en general, es una época para que enfrentes las consecuencias y ¡veas lo especial que realmente eres! ¡Basta de ser tan exigente contigo, querido Cáncer!

Amor para 2021

En cuestiones del amor este 2021 tiene mucho preparado para ti, no serás el tipo de persona que conoce a mucha gente, Plutón te hará selectivo (a) cuando se trate de elegir quiénes son tus amigos. Esto significa que tendrás amistades sinceras con aquellos que has elegido, así que definitivamente no te encontrarás sin el cuidado y la atención de los demás.

El amor será posible para ti en abril y una nueva amistad se forjará. Sin embargo, debes de tener cuidado con el retroceso de Mercurio, en febrero y octubre, ya que hará que tus amistades sean más complicadas y puede causar que malinterpretes lo que otros han dicho. Después de un comienzo inestable, tener relaciones será más natural para ti y serás capaz de encontrar el amor más fácilmente.

Trabajo para 2021

Tomarás riesgos aceptando ciertos puestos en el trabajo, ¡bien hecho! A veces puede que descubras que no estás progresando tan rápido como esperabas, pero con el tiempo esto cambiará.

A pesar de que algunas personas tratan de cuestionarte y causar problemas, te mantendrás concentrado (a) y tendrás éxito en reorganizarte financieramente y equilibrar tus gastos.

Salud para 2021

Empezarás el año entusiasmado (a) y saludable. Te motivarás y pondrás las pilas para que tu cuerpo esté en perfecta forma. Como resultado, te sentirás más débil en marzo y abril, pero después de esto, tratarás de recuperar un estilo de vida saludable y prosperarás la mayor parte del tiempo.

Dinero para 2021

Con la influencia de Mercurio, no tendrás problemas para equilibrar tu presupuesto, e incluso puedes beneficiarte de una inesperada entrada de dinero. Sin embargo, ten cuidado si tienes que tomar decisiones financieras importantes. Urano estará mal alineado por la mitad del año y podría provocar una falta de lucidez o impulsividad.

