Horóscopo mensual del amor del 1 al 31 de julio de 2022, por signo del zodiaco

Julio se perfila como un mes muy intenso con muchos cambios y oportunidades de sanación presentes. Sin embargo, será una prueba para su corazón y si está listo para seguir su verdad.

El mes comienza con el cambio de guardia tanto para Mercurio como para Marte, cambiando a diferentes signos del zodíaco. Esto cambia la energía de las opciones y de pensar las cosas en compromiso y determinación.

Las próximas semanas no están exentas de desafíos, pero estos obstáculos están ahí para ayudarte a abrazar la verdad de tu corazón y lo que quieres del amor. Este no es un verano de amor libre sino de compromiso y profunda conexión espiritual.

Asegúrese de estar centrado en lo que necesita de una pareja existente o potencial antes de entablar conversaciones embriagadoras, idealmente antes de mediados de mes, cuando Venus cambia a Cáncer. Luego Juno se vuelve retrógrado en Piscis la semana siguiente.

Venus representa el amor mientras que Juno reina sobre las relaciones comprometidas y los matrimonios. Su energía compartida les pedirá que reflexionen sobre el compromiso pero también sobre la conexión espiritual de la unión.

A medida que crezca y sane más de sus heridas, pasará de buscar distracciones para adormecer su propio trabajo a desear un compañero que continúe ayudándolo a crecer.

El mes que viene está diseñado para ayudarte a reconocer tu verdad y estar tan comprometido a seguirla que la opinión o las creencias de los demás ya no te afecten ni determinen tus decisiones. Ya no buscas la validación fuera de ti mismo.

En muchos sentidos, si ha estado haciendo su trabajo de manera constante, incluso en silencio, entonces este mes puede parecer que se está moviendo rápido, trayendo cambios y oportunidades que pensó que tomarían algún tiempo.

No dejes que el momento de las cosas te intimide y reconoce que este es el momento para el que te has estado preparando toda tu vida. Es la diferencia entre finalmente aprender a seguir tu corazón y ya no tus miedos.

Marca estas fechas, porque son importantes para tu horóscopo amoroso del mes de julio de 2022

martes, 5 de julio 2022

Tanto Marte como Mercurio cambian de signo zodiacal hoy, creando diferencias en la forma en que te comunicas y buscas el amor y la intimidad. Mercurio es el planeta que rige tu estructura de pensamiento interna y cómo te comunicas con los demás.

Dado que la comunicación es una gran parte de las relaciones, este planeta tiene un gran peso cuando cambia de signo. En este caso, pasará de un Géminis expansivo y abierto a un enfoque más emocional y comprometido con Cáncer. Sus conversaciones están a punto de volverse mucho más fijas en el futuro junto con temas como el matrimonio, los hijos e incluso compartir el espacio vital entre ellos.

Haciendo hincapié en este cambio, Marte, el planeta de la determinación y la pasión, se trasladará al Tauro terrenal. Es menos probable que te rindas a un ojo errante o incluso a una noche de pura diversión. Lo que busca es estabilidad y compromiso a largo plazo. Esto también significa que es menos probable que ocurran aventuras de una noche o situaciones sin preocupaciones .

miércoles, 13 de julio 2022

La segunda Súper Luna Llena consecutiva ocurre en este día en el lógico y pragmático Capricornio. Con el Sol en Cáncer, esta luna destaca los temas de estos dos signos; amor incondicional versus condicional y familia versus carrera. Esta será una luna llena potente, por lo que las revelaciones emocionales pueden ser fuertes en este momento, lo que provocará que desee hacer algo espontáneo.

A veces es necesario simplemente dar un salto de fe. Solo asegúrese de seguir su intuición sobre si este es un espacio al que se ha estado dirigiendo, como una ruptura o un cambio de carrera. Si siente que está llegando a la cima de su viaje, debe permitirse dar el siguiente paso. Las relaciones sentirán un renovado sentido de compromiso durante esta lunación.

domingo, 17 de julio 2022

Venus, el planeta del amor, se muda hoy al sensible y cariñoso Cáncer, cambiando el enfoque de las relaciones. Porque Cáncer es el signo del hogar y de la madre, crear ese espacio compartido que disfrutas con tu pareja, ya sea que tengas hijos, se convierte en el foco.

Estás buscando a alguien no solo con quien ir a la cama bajo esta energía sino, lo que es más importante, alguien con quien despertar. Durante este tiempo, los encuentros románticos serios se convirtieron en la norma, pero también lo hicieron los sentimientos. No solo vas a apostar todo con alguien que quiere vivir juntos si nada más se siente alineado. Bajo Venus en Cáncer, lo quieres todo, que también es lo que te mereces.

martes, 19 de julio 2022

Mercurio, ese pequeño planeta que marca una diferencia significativa en su relación, se convierte en Leo apasionado y motivado. Esta es una energía que te hará decir (o rugir) tu verdad, sin tener miedo de lo que otros puedan decir y siguiendo tu corazón a toda costa. El temperamento más exuberante o las frustraciones llegan a un punto crítico más fácilmente. Pero, esta es una energía increíble para comunicarse con su pareja, sobre lo que realmente quiere y conquistar el mundo, juntos.

viernes, 22 de julio 2022

El Sol entra hoy en Leo, su signo natal, y de repente quiere ir tras lo que más quieres es lo más fácil del mundo. Leo rige al Sol, lo que significa que en esta temporada del zodíaco, serás guiado a seguir a tu corazón incluso más intensamente de lo que lo harías normalmente.

Esta es una oportunidad para crear auténticamente la relación que deseas con la persona a la que te sientes atraído. También es la temporada en la que puede que alguien se te acerque inesperadamente y se sienta así por ti. Esté abierto al amor sin importar de dónde venga, especialmente si se siente como en casa.

lunes, 25 de julio 2022

Juno, el asteroide que rige el matrimonio y las relaciones comprometidas, se torna retrógrado en el signo romántico y amoroso de Piscis. Este signo de agua representa amor incondicional, espiritualidad y profunda devoción. En el movimiento retrógrado, no solo puede reevaluar su relación para ver si posee estas cualidades, sino que también tiene la oportunidad de incorporar eso en una nueva relación. Aquellas uniones que se mantienen fuertes durante este período se dirigen al altar muy pronto.

jueves, 28 de julio 2022

El mes termina pivotalmente, Júpiter en Aries se vuelve retrógrado y ocurre la Luna Nueva en Leo. Júpiter es el planeta de la abundancia y la buena suerte, lo que a menudo indica un giro del destino en tu relación romántica. En retrógrado, te da tiempo para dejar que cualquier cambio que haya ocurrido en tu vida exterior alcance a tu ser interior. Recibe todo lo que tienes en tu vida y acepta el giro positivo de los acontecimientos.

Suelte esperando que caiga el otro zapato.

Bajo la Luna Nueva en Leo , se le pedirá que mire dónde puede asumir una mayor responsabilidad en su relación y expresarse de manera más auténtica. Esto puede parecer como traer aceptación a eventos pasados e incluso decidir lo que realmente necesita en lugar de dejar que otros factores dicten sus propias elecciones. Este es un nuevo comienzo para la curación y el amor. Todo lo que debes hacer es aprovecharlo.

Horóscopo mensual del amor del 1 al 31 de julio de 2022, por signo zodiacal

El mejor día en el amor para Aries: domingo 19 de julio

Mucho de lo que estás atravesando en este momento es curarte a ti mismo para que estés en el lugar para cambiar la dinámica de tu relación. Esto puede conducir a una ruptura o un nuevo amor, pero debes mantener el enfoque en ti mismo.

Cuando te cambias a ti mismo internamente, entonces lo externo cambia. Quirón, el sanador herido, se vuelve retrógrado en tu signo zodiacal en este día. Esto te invita a reflexionar e interiorizar lo ocurrido para que puedas empezar a tomar diferentes decisiones.

El mejor día en el amor para Tauro: miércoles 6 de julio

Marte, el planeta que rige la determinación y la pasión , ingresa hoy a tu signo del zodíaco y te brinda un impulso adicional de concentración. Aunque Marte no está necesariamente en casa aquí, vendrá para beneficiarte.

Aproveche esto como una oportunidad para discutir cosas con su pareja actual o potencial, y luego comience a tomar los pasos necesarios para construir su base. Esto te ayudará a sentir más pasión por dar el siguiente paso y asegurarte de que te tomes tu tiempo para crearlo.

El mejor día en el amor para Géminis: lunes 4 de julio

En las relaciones, el asteroide Palas afecta la forma en que tomas decisiones. Típicamente considerada como la diosa de la sabiduría y la fuerza, representa cómo te mueves a través de desafíos e incluso eventos inesperados con tu pareja.

En este día, Palas ingresa a Géminis brindándote ese impulso adicional para asegurarte de que estás pensando algo con claridad. Como signo de aire, a menudo puede considerar múltiples opciones a la vez. Aún así, con Palas de tu lado, te sentirás atraído hacia lo que se siente bien o lo que sabes que deseas, lo cual es especialmente útil en el amor.

El mejor día en el amor para Cáncer: miércoles 13 de julio

Hoy se produce la segunda Súper Luna Llena consecutiva, esta vez dedicada a Capricornio. Capricornio ilumina todo lo relacionado con el romance y el amor para ti, lo que significa que algo se está completando para ti en el área de las relaciones de tu vida.

Busque lo que estaba sucediendo a principios de 2022 cuando ocurrió la Luna Nueva de Capricornio el 2 de enero. Esta luna estaría trayendo algo a buen término o dándose cuenta de que necesita dejarlo ir por completo. Asegúrate de esforzarte para recibir el amor que deseas.

El mejor día en el amor para Leo: sábado 23 de julio

Si has estado soñando con el que se escapó, tienes una segunda oportunidad. El asteroide Ceres entra hoy en Leo y podría traer de vuelta a un viejo amor que creías que se había ido para siempre. Ceres gobierna el regreso de algo que antes sentías perdido, junto con el apego en las relaciones.

Si un antiguo amante regresa, asegúrese de que la conexión que pensó que era única y especial todavía existe. Probablemente lo haga. Solo quiere asegurarse de que cualquier cosa a la que diga que sí en este momento sea una bendición y no una lección del universo.

El mejor día en el amor para Virgo: lunes 25 de julio

Este es el comienzo de que las cosas se pongan notablemente interesantes. Juno, la diosa del amor y el matrimonio, se vuelve retrógrada en Piscis amoroso y espiritual. Si debe reevaluar una relación o matrimonio para saber si realmente se alinea con usted, ahora es el momento de hacerlo.

Si es hora de seguir adelante, reconozcan que no tiene que ser por un fracaso de ninguno de ustedes, sino que simplemente puede ser porque no están alineados entre sí. Para otros, esto podría ser el comienzo de un compromiso más profundo e incluso de un matrimonio. Si ese es el caso, entonces este es el amor con el que has estado soñando.

El mejor día en el amor para Libra: miércoles 20 de julio

El último cuarto de luna en Aries ocurre en este día, manifestando las semillas que plantaste en la última luna nueva. Aries rige tu sector romántico, lo que significa que es hora de que actúes para crear el tipo de relación que dices que quieres.

Por mucho que haya estado trabajando mucho desde el otoño pasado en esta área de su vida, ahora es el momento de asegurarse de no dejar pasar la oportunidad de ser feliz. Nunca hay garantías en el amor, excepto si no lo intentas.

El mejor día en el amor para Escorpión: martes 5 de julio

Marte, el planeta de la pasión, la ambición e incluso la intimidad sexual ingresa hoy a Tauro. Este no es un espacio favorito para Marte porque debe reducir la velocidad, mirar el panorama general y tomarse su tiempo, pero es una excelente noticia para ti.

Tauro gobierna tu área de relaciones, por lo que durante este tiempo, existe una mayor posibilidad de tener algunos encuentros físicos increíbles y sentar las bases para el tipo de relación que deseas. Incluso si es soltero, esta energía se trata de salir de su zona de confort para tener el tipo de relación que realmente merece.

El mejor día en el amor para Sagitario: martes 26 de julio

Justo ayer, Juno, el asteroide del amor y el matrimonio, comenzó a volverse retrógrado en Piscis. La energía de Piscis gobierna el hogar, la familia y las relaciones comprometidas como el matrimonio, por lo que este es un excelente momento para el amor. Suponga que ha estado tratando de mantener las cosas casuales o tiene miedo de ser vulnerable.

En ese caso, todo eso se disipará bajo esta energía. En cambio, este es un momento para asegurarse de que la relación en la que está invirtiendo le brinde el rendimiento que necesita. El amor también se vuelve más devoto y espiritual durante este tiempo. Ya sea el final de una nueva relación o el próximo matrimonio, este es un momento perfecto para aprender el significado de que el hogar realmente es donde está el corazón.

El mejor día en el amor para Capricornio: domingo 17 de julio

Es hora de rendirse al poder del amor. Venus ingresa a Cáncer hoy, activando la energía de tu chakra del corazón y haciéndote más abierto a dar y recibir amor. Hay oportunidades para el amor que previamente has pasado por alto o a las que has cerrado tu corazón.

Recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo y que debes creer que eres digno de tener el tipo de relación que anhelas. Si lo crees, todo es posible.

El mejor día en el amor para Acuario: jueves 28 de julio

La Luna Nueva en Leo trae jugosas vibraciones de amor a tu manera. Esto a veces puede representar una nueva relación, pero esta vez, Saturno todavía está retrógrado en tu signo. Se trata de un nuevo comienzo dentro de una relación existente.

Use la energía de este día para examinar lo que necesita liberar para sentir que usted y su pareja pueden avanzar de nuevo. El hecho de que ocurran desafíos no significa que la relación sea mala. Recuerde que se trata de cómo se mueven juntos a través de las cosas.

El mejor día en el amor para Piscis: lunes 25 de julio

En el amor, algunos te ven como el único pez en el mar que no pueden atrapar del todo. Sin embargo, un secreto que solo tú conoces es que solo te dejas atrapar si quieres. Ves el amor y las relaciones de manera diferente. El romance es necesario, pero también lo son la autonomía y la libertad. Debido a esto, puede tomar algunas lecciones de amor para que sepa cómo se ve eso y, lo que es más importante, qué límites establecer para lograrlo.

A medida que Juno, la diosa del amor y el matrimonio, se vuelve retrógrada en tu signo zodiacal, las relaciones están a punto de ser mucho más intensas. Nunca digas nunca, y no te sorprendas si unas vacaciones de verano se convierten en una fuga.

