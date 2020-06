Horóscopo mensual de Esperanza Gracia: ¡No te lo pierdas!

La hermosa mujer, Esperanza Gracia, comparte todas las noches su horóscopo en Telecinco. Lleva más de 31 años en la televisión lo cual la convierte en una de las astrologas más populares y confiables.

Esperanza Gracia afirma escuchar el susurro de la luna y que mi meta es hacer sonreír a las personas que la escuchan y leen. Aquí abajo te dejamos sus horóscopos que compartió en su red social, Twitter.

Aries: Horóscopo mensual

Podría haber retrasos o bloqueos en proyectos que ya creías prácticamente cerrados. Si llevas tiempo arrastrando un problema y no has sacado nada en claro, tal vez debas pensar en otra vía. Marte ingresa en tu signo el día 28 y energía no te va a faltar, pero controla tus impulsos porque podrías decir algo de lo que te arrepientas más tarde.

Tauro: Horóscopo mensual

Tendrás que hacer frente a demasiadas responsabilidades. Necesitas organizarte para tener más tiempo para ti y mejorar tu calidad de vida. Puedes descubrir que algunas personas se mueven solo por interés, pero sabrás alejarte de lo que te perjudica. La energía lunar te ayuda a vencer la decepción que puedes estar sintiendo por alguien que no ha actuado como esperabas.

Geminis: Horóscopo mensual

Como buen Géminis superas con creces al resto de los signos en el arte de relacionarte, y más ahora que el planeta Venus transita por tu signo. Tendrás un carisma y una habilidad especiales para conectar con la gente y enamorar a quien desees. El Cuarto Creciente de la Luna consolida relaciones y proyectos recién iniciados.

Cáncer: Horóscopo mensual

Felicidades. Estás recibiendo aspectos astrales muy positivos que te van a ayudar a encauzar tu vida. Además, la Luna en Cuarto Creciente contribuye a que estés optimista, divertido, sensual…, y darás lo mejor de ti para consolidar tus proyectos. El ocio y los momentos de diversión serán la base de tu estabilidad, así que debes cuidarlos.

Leo: Horóscopo mensual

Aunque puede haber dificultades para obtener los resultados que esperas, el planeta rojo, Marte, te hará muy buenos aspectos a partir del día 28 y dispondrás de la energía que necesitas para solucionar imprevistos y superar obstáculos. Vas a recobrar la serenidad que has podido perder por las presiones del entorno, y en el amor, brillarás con luz propia.

Virgo: Horóscopo mensual

Sabes lo que quieres y no te rendirás hasta conseguirlo, aunque el camino no esté libre de obstáculos. La energía del Cuarto Creciente también pondrá su granito de arena para que no desfallezcas y sigas adelante con esa tenacidad que te caracteriza. En el amor, puedes verte sorprendido por un suceso que te va a hacer muy feliz. El 27 pide un deseo a la Luna.

Libra: Horóscopo mensual

El Cuarto Creciente en tu signo te llena de vitalidad para que puedas hacer frente a los retos que surjan. Con Venus muy bien aspectado, tu poder de seducción se intensifica. Sentirás la necesidad de rodearte de afecto y de estar con quien sabes que te ama. Cuidar de ti y de tus seres queridos te aportará armonía y serenidad.

Escorpio: Horóscopo mensual

Quizá estés viviendo momentos delicados que te hagan sentirte confuso, pero trata de no agobiar a los demás con tus exigencias y tu forma de ver las cosas, aunque tú pienses que es para su bien. La Luna en tu signo, los días 30 y 1, puede traerte segundas oportunidades para que las aproveches y puedas dar carpetazo al pasado y a lo que te hace sufrir.

Sagitario: Horóscopo mensual

La Luna en tu signo, los días 2 y 3, hará aflorar esa fortaleza interior que tienes para que puedas dar la talla y encuentres una salida a lo que te preocupa. Quizá el pasado te está atormentando, y ahora es el momento de pasar página para no desaprovechar nuevas oportunidades. Si necesitas ayuda, búscala; la vas a encontrar pronto.

Capricornio: Horóscopo mensual

El planeta Saturno ingresa en tu signo el día 1, exigiéndote que resuelvas cuestiones que tienes pendientes. Aunque no te apetezca nada remover el pasado, sabes que esa es la solución para dar un paso al frente y vivir intensamente. Con Júpiter también en tu signo, la suerte no te dará la espalda y podrías conseguir hacer realidad algo que te ilusiona.

Acuario: Horóscopo mensual

Hasta el día 1 Saturno permanece en tu signo, demandándote mucho esfuerzo y dedicación para obtener pequeños logros. Mantenerte centrado en tus objetivos, sin dejarte presionar por las circunstancias, será la mejor forma de hacer las cosas a tu manera y de seguir la dirección que te has marcado. Apuesta por el diálogo para superar los desencuentros.

Piscis: Horóscopo mensual

El Cuarto Creciente potencia tu optimismo y vitalidad. Estar un poco en todas partes y captar al vuelo lo que la gente quiere de ti será la clave de tu éxito. Los buenos aspectos que recibes de Mercurio contribuyen a que tu inteligencia esté muy despierta. Aprende a relajarte de la ajetreada vida que tienes y olvida tus ocupaciones de vez en cuando.

Tal vez te interese.- Signos del zodiaco y lo que le gusta a cada uno en la cama

Recuerda que si quieres estar actualizado con la información de Esperanza Gracia debes seguirla en sus redes sociales, encuéntrala en Twitter como @esperanzagracia.