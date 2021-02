Horóscopo febrero 2021: LIBRA, así te irá en este mes

¡Feliz febrero, Libra! Es un mes nuevo, lo que significa que hay una nueva porción de astrología, ¡así que toma tus herramientas y prepárate para lo que los astros revelan a La Verdad Noticias!.

Descubre cuáles son las mejores predicciones del horóscopo para Libra en febrero 2021, el segundo mes del año que ya comenzó y que tiene para ti lo mejor de la energía en cuanto al Amor, Salud y Dinero, checa cómo te irá en estos ámbitos ¡No te lo pierdas!.

Libra: horóscopo mensual para Febrero 2021

El 11 de febrero, una potente Luna Nueva en Acuario, un signo de aire de ideas afines, fusiona tus realidades internas y externas, invitándote a explorar nuevas dimensiones de tu creatividad.

Eres un verdadero artista, querido Libra, y ahora que tanto el Sol como la Luna están activando tu confianza innata, no necesitas preocuparte por los críticos, también conocidos como enemigos.

¿Cómo quieres expresarte, Libra? Esta Luna Nueva está destinada a ser innovadora, así que no temas explorar tus curiosidades. ¡La magia está en todas partes!.

Así será el mes de febrero para Libra

Amor

El 17 de febrero, Saturno en Acuario y el progresivo Urano en Tauro se enfrentarán por primera vez en 21 años, pero este año, se unirán en tres ocasiones distintas. Así es, Libra: esta es la primera parte de una entrega de tres partes que continuará el 14 de junio y el 24 de diciembre.

Entonces, ¿qué significa para ti? Con tanto su pasión como sus zonas de intimidad activadas a través de este tránsito, queda claro que para formar vínculos duraderos y honestos, necesitará volverse vulnerable.

La temporada de Piscis comienza el 18 de febrero, infundiendo asuntos del corazón en lugares inesperados, y lo digo literalmente. Con el Sol ahora cruzando el área de su chart asociado con la rutina diaria, es posible que se enamore de un extraño en un viaje, o en la tienda, o paseando a sus perros por la noche.

Si le preocupa que Mercurio retrógrado se interponga en su camino, no tema: el giro hacia atrás del planeta de la comunicación concluye el 20 de febrero, lo que facilita mucho la expresión.

Finalmente, el mes concluye con una poderosa Luna Llena en Virgo el 27 de febrero. Bajo este cielo, desviarás tu atención de la rutina diaria al ajetreo nocturno; sí, Libra, estoy hablando de tu subconsciente.

No se sorprenda si sus sueños están más encantados durante la Luna Llena (aunque puede que no sea fácil dormir, las Lunas Llenas son notoriamente agotadoras). Si algo está fuera de balance, definitivamente aparecerá en tu psique, así que no temas explorar los rincones y recovecos de tu subconsciente.

