Horóscopo egipcio: Descubre cuál es tu misión en la vida

Dicen que todas las personas tenemos una misión en la vida, y por ello el horóscopo egipcio te dice cuál es. Un punto muy importante es que de acuerdo con la gran civilización del Nilo, pensaban que el destino y la personalidad estaban designados por la fecha en la que nacimos; así que comencemos.

16 de enero al 15 de febrero: Hijos de Bastet

Si eres de las personas que nacieron en algunos de estos días, de acuerdo con el horóscopo egipcio, tu misión es innovar, inventar y crear. Un punto muy importante es que para poder evolucionar, tu espíritu debe ser paciente con las cosas que no te gustan, como algo que no puedes cambiar y con las personas que no están en tu sintonía.

16 de febrero al 15 de marzo: Hijos de Selket

Los individuos que nacieron en estas fechas, su objetivo es que las personas aprendan a desenvolverse de una manera desinteresada y que actúen de corazón.

16 de marzo al 15 de abril: Hijos de Apep

El horóscopo egipcio explica que estas personas vinieron a esta vida para llevar sus ideas a la práctica y hacer todo lo que respecta para que sus sueños se concreten.

16 de mayo al 15 de junio: Hijos de Autum

Son excelentes para brindar y recibir información de manera oral y escrita. De igual forma tienen la capacidad de crear una armonía entre las personas, en donde genera negocios y equipos de trabajo.

16 de junio al 15 de julio: Hijos de Isis

Las personas que nacieron en estas fechas, simbolizan las relaciones con la madre, los orígenes, los valores de reproducción, el calor del hogar y la patria; información Indra Mantras.

16 de julio al 15 de agosto: Hijos de Ra

Sin duda alguna su misión es guiar, imponer justicia y con su ejemplo enseñarán a otras personas a amar y a luchar por lo que quieren.

16 de agosto al 15 de septiembre: Hijos de Horus

Ayudar a que las personas encuentren soluciones a los problemas de salud y materiales; aliviar, curar y sanar a los demás.

16 de septiembre al 15 de octubre: Hijos de Maat

Ser de gran ayuda para obtener armonía y para en el mundo a través del orden y la justicia.

16 de octubre al 15 de noviembre: Hijos de Osiris

Proteger a otros y enseñarles a que disfruten el amor al máximo. Dirigir, curar, investigar y crear.

16 de noviembre al 15 de diciembre: Hijos del Hator

Aprender y enseñarles a otras personas a que sus pensamientos y por ende su actitud sea positiva.

16 de diciembre al 15 de enero: Hijos de Anubis

Las personas que nacieron en esta fecha, y de acuerdo al horóscopo egipcio, su misión es establecer un orden y portal organización; que se respeten las tradiciones y las normas.

