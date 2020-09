Horóscopo del amor para hoy 29 de septiembre de 2020, así te irá

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 29 de septiembre de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

La alineación planetaria aumentará tu natural creatividad. Con esto en mente, saca tu caja de manualidades, costura o novela en progreso y ponte a trabajar. Si estarás en tu lugar de trabajo, realiza alguna innovación en lo que estás haciendo. Tienes un estilo muy propio, y cuanto más lo lleves a tus proyectos, mejor saldrán. Que tengas un lindo día.

Horóscopo del Amor para Libra en el 2020

Horóscopo Escorpión

La realización de tareas múltiples funcionará muy bien para ti hoy, aún si usualmente no es así. Es el momento perfecto para ordenar tu casa u oficina. Arregla y organiza esos armarios, cajones y estantes, y considera armar una bolsa para donar a una caridad local. Una regla de oro - si no has usado algo en uno o dos años, es probable que nunca más lo hagas. Así que, ¿por qué no regalárselo a alguien que lo use?

Horóscopo del Amor para Escorpión en el 2020

Horóscopo Sagitario

Con la alineación astral de hoy, es importante que te cuides mucho. Tendrás en mente la relación con tu madre, si es tensa. Aún si ya no vive, los sentimientos y asuntos no mueren, y pueden resurgir. Lo mejor será evitar el contacto hoy al menos que se trate de escribir una carta en privado, permitiéndote expresar tus sentimientos. El poder de sanación es inconmensurable. Haz el esfuerzo suficiente como para ser quien intente primero.

Horóscopo del Amor para Sagitario en el 2020

Horóscopo Acuario

Hoy te sentirás como el héroe perdido. Quizás quieras salvar cada gato abandonado, cada pájaro herido y cada bichito que se cayó de espaldas y no puede enderezarse. Cumple con este rol y ayuda a la madre naturaleza. Este es un buen momento para comportarse caritativamente con los demás. La configuración planetaria te recuerda defender incluso a los árboles. Desparrama tu amor.

Horóscopo del Amor para Acuario en el 2020

Horóscopo Capricornio

Saca la calculadora, tus libros, el presupuesto hogareño, o cualquier otro trabajo que requiera cálculos hoy. En este momento, la configuración celestial se encuentra asociada con la agudeza mental y la rápida resolución. Las cosas que te tenían en estancamiento antes te saldrán con facilidad. Si necesitas trabajar más con palabras, también disfrutarás editando o haciendo revisión. Aprovecha esta energía para limpiar tu escritorio de las cosas que se han estado acumulando allí.

Horóscopo del Amor para Capricornio en el 2020

Horóscopo Aries

Las finanzas y los objetos materiales serán preocupantes. La energía en juego te pide que evalúes las cosas que son verdaderamente importantes para ti. Reevalúa tu calidad de vida. Quizás esta área en particular necesite grandes transformaciones. Este es el momento de plantar las semillas y verlas crecer.

Horóscopo del Amor para Aries en el 2020

Horóscopo Géminis

Tómate el tiempo para tener un poco más de comunicación que de costumbre con la gente. Quizás tú y tu pareja tengan una actitud irrealista sobre cierta situación. Abre los canales de conversación y limpia los deshechos que se han acumulado dentro. Las expectativas de los demás pueden ser muy distintas a las tuyas. Esto producirá una gran tensión más tarde si no solucionas las discrepancias ahora. El aspecto en juego te pide que pienses con el corazón.

Horóscopo del Amor para Géminis en el 2020

Horóscopo Tauro

Ama a tus amigos y conocidos tanto como amas a tu pareja. Trata a tus amigos con el debido respeto. Son tus almas gemelas. Comparte tus pensamientos e involúcrate en discusiones intelectuales. El panorama cósmico exalta la importancia de las relaciones con amigos, y lo esenciales que son en el embellecimiento de nuestra vida diaria. Trátalos con respeto y dignidad. Verás que esta energía se te regresará con creces.

Horóscopo del Amor para Tauro en el 2020

Horóscopo Virgo

Si tienes hijos, tómate un tiempo para reflexionar sobre la relación que compartes con ellos. ¿Qué tan buena es la comunicación entre ustedes? ¿Las charlas entre ustedes son equilibradas? ¿Les has preguntado alguna vez a tus hijos cómo se sienten con la relación contigo? ¿Y son ellos libres como para ser honestos? Estos son todos temas importantes para considerar. Nuestros niños crecen tan rápido, sin embargo, los lazos se entablan cuando son pequeños. Realiza un esfuerzo extra hoy.

Horóscopo del Amor para Virgo en el 2020

Horóscopo Leo

Tu carrera se ha ido por la tangente. Quizás sientas que no estás siguiendo el camino exacto en el que quieres estar. Tómate tiempo para reflexionar seriamente y considera cómo llegar adonde quieres estar de acá a cinco años. Quizás eres irrealista en cuanto a tu destino actual. Utiliza la alineación planetaria de hoy para comenzar desde cero.

Horóscopo del Amor para Leo en el 2020

Horóscopo Piscis

Encontrarás gran sabiduría en sitios inesperados en el día de hoy. La energía astral en juego sugiere que debes liberar tu mente de las restricciones convencionales y dejarla vagar libremente. Te sorprenderás gratamente con la información que recibas sin buscarla. Relájate, déjate llevar por el suave flujo y ríndete. Siente cómo es ser joven nuevamente y disfruta esa inocencia.

Horóscopo del Amor para Piscis en el 2020

������‍♂️����‍♀️Enseña a los niños a cuidar del medio ambiente������������������https://t.co/jaxglcjJy5 — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) September 26, 2020

Horóscopo Cáncer

Hoy hay un cambio en la energía planetaria. Sentirás que estás un poco más emocional con todas las cosas, que se te ha caído la máscara y tu verdadero yo ha quedado expuesto. Te preocupa mucho tu imagen y la forma en que la proyectas en los demás. Es tiempo de hacer un poco de auto-análisis. Estás entrando en un período de renacimiento.

Horóscopo del Amor para Cáncer en el 2020