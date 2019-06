Horóscopo del amor del 27 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Los secretos definitivamente no son tu especialidad hoy. De hecho, prefieres que te castiguen por decir la verdad, toda la verdad y nada más a que te pillen en una mentira. Si tu pareja te acusa de una en este momento, entonces, defiéndete. Sabes que estás libre de culpa, y te pedirá disculpas pronto.

TAURO

Un nuevo grupo de amigos puede intentar atraerte ahora, pero si no sienten comodidad, no hay realmente ninguna razón por la que debas alejarte de ellos. Sin embargo, si tienes la sensación de que tú y tu pareja serán utilizados por sus habilidades conjuntas de liderazgo, di no, educadamente, por supuesto.

GÉMINIS

En el trabajo, los jefes te han estado observando y pronto tendrás una feliz sorpresa, independientemente de si has tenido o no una conversación con ellos hoy, o si la tendrás pronto. Tan feliz, de hecho, que es posible que quieras compartir la noticia con alguien especial. Digamos, ¿una elegante cena fuera?

CÁNCER

¿Esos planes de viaje que has estado haciendo? Ya sea por un fin de semana, un día o un viaje largo, bueno, es hora de terminarlos. Tú y tu pareja deben sentarse junto a una pila de folletos de viajes y decidir exactamente a dónde van y cuándo. ¡Hablen de divertirse!

LEO

No hay nada más atractivo para ti que alguien que se hace del rogar, sobre todo porque es tu propia táctica, y la que siempre te ha funcionado mejor. Si ahora te cruzas con alguien que juega a ese juego contigo, tendrás más disposición a corresponder.

VIRGO

Tu amor se sentirá encantado de devolverte toda tu atención amorosa ahora. Así que no importa lo agradable que seas en el próximo par de días, tu pareja -y el Universo en general- serán aún más agradables para ti. Obviamente, ¡es el momento de abrirte y tener real bondad con todo el mundo!

LIBRA

Tu naturaleza afectuosa nunca ha tenido pocos admiradores. Eso no va a cambiar ahora, así que no te preocupes de que la racha de amor que has disfrutado esté a punto de llega a su fin. No es así. De hecho, si les ofreces tu naturaleza cariñosa a los demás como lo has hecho últimamente, se te recompensará ampliamente.

ESCORPIO

Sólo un poco después de abrir los ojos, sentirás la necesidad de reunirte con alguien a quien adoras. No importa que sepas lo que tienes que hacer, querrás olvidarlo todo y pasar tiempo con la persona que amas. Bueno, ¿por qué no?

SAGITARIO

Tus emociones estarán a flor de piel, incluso más de lo habitual. Tienes fama de decir lo que piensas sin importar quién está cerca o si sabes cuál es su opinión. Hoy, sin embargo, puede que esto realmente le impresione a una personita que es muy parecida a ti en ese sentido. Adelante.

CAPRICORNIO

Tienes un don con las palabras que todo el mundo conoce. Lo admiran y probablemente también te toman el pelo por ello. Bueno, por una vez, tu pareja está a punto de hacerte sentir muy bien al respecto. ¡Cierta circunstancia hará qué vayas a su lado y ello le encantará!

ACUARIO

Por primera vez en mucho tiempo, vas a tener ganas de ir de compras, muy probablemente no para comprar nada para ti, sino que tendrás en mente a alguien. Ahora, eso no significa que puedas dejar de lado todas las precauciones y perder la cabeza con las tarjetas. Mantén la calma. Elige algo considerado, no caro.

PISCIS

Es tu turno de brillar, y brillarás siempre y cuando no tengas a cierta persona de pie a tu lado, tirándote de la manga, y tratando de persuadirte de olvidar lo que está pasando en el mundo exterior. Esa decisión es tuya. ¿Qué suena mejor?