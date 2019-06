Horóscopo del amor del 25 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Todavía te siguen persiguiendo personas que se mueren por que te unas a su clan. Si te unes a este grupo, sin embargo, habrá más beneficios que simplemente un nuevo grupo de amigos. De hecho, una de esas nuevas amistades puede presentarte a alguien que va a encontrar un lugar permanente en tu corazón.

TAURO

Tomarte tiempo para que las cosas estén equilibradas en el trabajo mantendrá tus próximos días ocupados, pero eso no significa que las noches no te pertenezcan. De hecho, ¿por qué no invitas a tu amor a pasar una noche elegante en la ciudad? Ya es hora, ¿no?

GÉMINIS

Si todavía no has salido de viaje con tu amor, se puede casi apostar que estás haciendo planes para ello en este momento. Hay romance y viajes para ti en la agenda del día por cortesía de los enviados astrológicos de hoy, así que ¿qué podría ser más apropiado?

CÁNCER

Hoy eres el alma misma de la intimidad. Puedes acercarte más a la mayoría de la gente en un momento que muchos de nosotros en horas, o incluso semanas. Es gracias a tus "antenas". Te permiten entender cómo son las personas. No pierdas esa cualidad ahora, ya que se acerca alguien atractivo y posiblemente interesante.

LEO

Ahora hay en la agenda nuevos comienzos en el departamento de las relaciones y si alguien está siempre listo para un nuevo comienzo, eres tú. Tómate tu tiempo para estudiar la forma de hacer que aparezcan chispas en los ojos de tu actual amor o cómo captar la atención de una persona nueva.

VIRGO

Es hora de volver a concentrarse en el trabajo hoy, e incluso si estabas esperando tener el día libre, puede que no sea posible. Nunca te importa invertir horas extras, a menos que, por supuesto, interfieran con el tiempo que habías decidido pasar con tu amor. En ese caso, deja tus planes románticos para más tarde.

LIBRA

¿Todavía protagonizas el espectáculo, sin importar dónde estés o con quién estás? ¡Por supuesto que sí! Probablemente tienes un verdadero desfile de admiradores a tu alrededor, sonriendo, saludando y haciendo todo lo posible por llamar tu atención. Lo puedas ver o no, te están observando. Vístete de manera apropiada.

ESCORPIO

Puede que estés lidiando con esa típica guerra en la que a veces te encuentras gracias a la amorosa atención tanto de tu pareja como amigos y familiares. Sin duda, has encontrado una manera de manejar eso y hoy serás capaz de hacerlo de nuevo igual de hábilmente.

SAGITARIO

¿Más palabras encantadoras? Más admiradores, ¿después de que todo lo que has hecho haya sido sonreír, asentir y decir hola? ¡Por supuesto! Es lo que mejor sabes hacer, y con el elenco de personajes celestiales que hay al mando ahora, vas a ser absolutamente letal. No seas amable con nadie que realmente no te importe.

CAPRICORNIO

Te sentirás muy bien contigo hoy siempre y cuando te resistas a ese encuentro clandestino que has tenido la tentación de tener durante tanto tiempo. Sin embargo, si ambos no tienen pareja, olvida todo eso. ¡Queden en privado y diviértanse!

ACUARIO

Serás la estrella del espectáculo ahora, incluso más de lo habitual, dado tu don para cautivar a todas las personas. Aun así, tendrás que tener cuidado de no pisar los pies de nadie, especialmente si esa persona tiene una relación con alguien a quien encuentras apetecible.

PISCIS

¿Más secretos? Ya lo creo. Del tipo que te gusta -del tipo romántico- sino también de la clase más peligrosa, especialmente si conoces a todas las partes interesadas en el asunto. Usa tu mejor juicio, y piensa no sólo en esta noche, sino en el futuro.