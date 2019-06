Horóscopo del amor del 24 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Si te reuniste con un nuevo grupo de amigos recientemente, ojalá llevases a tu amor actual contigo. Si no fue así, probablemente vas a tener que ver malas caras ahora y, por supuesto, tendrás que calmarle. No te esfuerces demasiado. Haz todo lo posible por conseguirlo y deja que se le pase el enfado.

TAURO

Esa poderosa sensación que has tenido no va a desaparecer en los próximos días. De hecho, puedes tener que aplacarla un poco, o tu pareja se preguntará si has estado prestándole alguna atención. Hazle caso. Tiene mucho que compartir.

GÉMINIS

Alguien del pasado puede cruzarse en tu camino hoy y aunque te encantará verle, si tienes pareja puede que ella no sienta lo mismo. Está bien. Simplemente tranquiliza a tu amor, sé amable con tu visitante (incluso si se trata de un ex), y traten de disfrutar de su mutua compañía.

CÁNCER

Los celos y el resentimiento son las emociones más difíciles de tratar, como pronto averiguarás. Sin embargo, no todo es malo ni todo bueno. De hecho, ambos sirven para que sepas qué te importa, así que antes que perder los nervios -algo que no sucede a menudo- piensa en lo que está detrás de todo.

LEO

Las estrellas están todas de acuerdo: vas a tener una noche absolutamente fantástica, y la tarde tampoco tiene mala pinta. Simplemente asegúrate de atender a las necesidades de tu pareja con tanto cuidado como haces con las tuyas. Después de todo, cuando eres feliz, eres feliz.

VIRGO

Tu pareja está buscando algo, y tú lo sabes. Si quieres dárselo o no es otra cosa bien distinta, porque lo que busca es un compromiso, y eso no es poca cosa. Si te has preparado para sentar cabeza, dale una sorpresa. Hazlo esta noche.

LIBRA

Los próximos días tu pareja va a querer pasar algún tiempo de calidad contigo. Sin embargo, esto significa un tiempo a solas, lejos de los amigos, grupos y de cualquier otra persona que podría tentarte a prestar atención a alguien más. Oh, ¿por qué no? Esa persona estará muy agradecida...

ESCORPIO

Tu tiempo es muy valioso hoy. De hecho, suele haber una guerra entre tu amor y tus amigos y familiares, porque sienten que tienen el mismo derecho a disfrutar de ti. Hoy tendrás que dividir tu tiempo con especial cuidado. No cuentes con descansar mucho.

SAGITARIO

Tus palabras son siempre muy conmovedoras. De hecho, la mayoría de las veces, realmente no tienes ni siquiera que decir nada para comunicarte con la persona que amas. Eso hoy está más claro que nunca, así que recuerda que una mirada valdrá lo mismo que unos cuantos párrafos que murmuremos el resto. Cuidado...

CAPRICORNIO

Aquí está la parte difícil: tienes que borrar algo de tu conciencia y sabes que sea quien sea la persona con la que necesites hablar ya sabe qué esperar. Todo está bien. ¡Simplemente dilo! Ellos te respetarán más una vez que digas lo que tienes en tu mente y en tu corazón, y también te sentirás mejor contigo.

ACUARIO

He aquí otro día de secretos, intrigas y de no dejarle a nadie saber lo que estás haciendo, de lo cual, en realidad, podrías disfrutar. Si quieres cada vez más a tu pareja clandestina, querrás compartir su existencia con tus amigos, para dejarlo atrás. Habla de ello con ellos.

PISCIS

Los celos no son para nada algo que te guste, pero tienes la capacidad de manejarlos y, por supuesto, puedes afrontarlos mejor que la mayoría de nosotros. Así que cuando alguien muestre síntomas, sabrás exactamente cómo manejarlos, y también cómo sacar lo mejor de ellos.