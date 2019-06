Horóscopo del amor del 22 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Los sospechosos habituales, es decir, la gente con la que te relacionas, querrán que estés con ellos esta noche. No sólo te lo van a pedir. Van a exigir tu presencia. Si hay algo que puedas hacer para ir -sin ofender a tu amor, por supuesto- adelante. De lo contrario, discúlpate, lo podrán aceptar.

TAURO

Tu carrera y tus compañeros de trabajo te ocupan mucho más tiempo del que te gustaría ahora, y tu amor no estará demasiado feliz por eso. Y aunque te digan que es imposible darle atención a todo, sin duda esas personas no te conocen, porque si alguien puede hacerlo, y también con encanto, eres tú. ¡Adelante!

GÉMINIS

Cierta situación laboral en turno va a requerir de una cantidad considerable de tu tiempo, pero eso no significa que no puedas disfrutar de esta noche. Sólo asegúrate de reservar un poco de tiempo para una conversación dulce y suave y algo de conversación de almohada.

CÁNCER

Una antigua amistad o amante -alguien a quien no has visto en mucho tiempo- está a punto de volver a aparecer. Si esto no sucede hoy, es sólo porque está haciendo planes ahora para volver a ponerse en contacto contigo. Sabes de quién se trata. Prepárate.

LEO

Después de un poco de tiempo escondiéndote del mundo, estás de humor para vestirte y salir, y tu pareja estará muy feliz de unírsete. Dedica sólo un momento a asegurarte de que ambos piensan lo mismo, que los dos quieren ir al mismo lugar.

VIRGO

Hablando de cuán grande puede ser el amor, vamos a hablar acerca de lo serio que puede ser. Debes tener una conversación seria con tu pareja, incluso si no habías planeado tenerla. La buena noticia es que los dos están pensando lo mismo, así que sea cual sea el resultado, ambos serán muy felices.

LIBRA

Es hora de sentar cabeza, pero sólo durante las horas diurnas. Definitivamente vas a matarte a trabajar pero una vez que la tarea esté terminada, alguien te estará esperando. ¡Llévate su número al trabajo, para que puedan conectar antes de esta noche!

ESCORPIO

Si los asuntos de familia son más problemáticos de lo normal, no es ninguna sorpresa. Hoy el elenco de personajes planetarios del día está a punto de insistir en que cuides de las personas cercanas a ti. El problema es que también hay cierta persona que quiere un poco de tu tiempo. Sé inteligente. Puedes solucionarlo.

SAGITARIO

Tu talento con las palabras sorprende y asombra a la gente, por no hablar de la gente que realmente te conoce. Para el próximo par de días, sin embargo, te sorprenderá incluso a ti lo que salga de tus labios. Dicho esto, ten cuidado con coquetear, especialmente si no te interesa nadie.

CAPRICORNIO

Hoy estarás de humor para derrochar en alguien a quien amas, y si te lo puedes permitir, ¿por qué no? Si no puedes, sin embargo, haz algo atento por tu amor. Lo que realmente cuenta es la intención, como esa persona especial va a demostrar.

ACUARIO

Hablando de hambre, tendrás un ansia absoluta por alguna atención esta noche, y no sólo de tu familia y amigos. Querrás que alguien especial te haga saber que te adora. Por supuesto, conociéndote, no será difícil de lograr. Ahora, conseguir que dejen esa adoración será una historia diferente.

PISCIS

Los secretos no se encuentran en lo alto de tu lista de cosas favoritas. Preferirías decirle a alguien la verdad y hacerle daño ahora que mentirle para hacerle sentir mejor por un tiempo y hacerle aún más daño después. Ese es tu dilema, pero encontrarás la solución.