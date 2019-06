Horóscopo del amor del 21 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Comprale un detalle a tu pareja y preparale una cita sorpresa con cena en un restaurante. El/Ella te lo agradecerá y eso ayudara a reforzar vuestra relación. Hoy es un buen día para sorprenderlo/a.

TAURO

No esperes que tu media naranja aparezca de repente, sal a buscarla. Cuando quieres algo la mejor forma de lograrlo es yendo a por ello. Muestrate receptivo y muy pronto el amor tocara las puertas de tu corazón

¡Ámate y cuida de ti mismo! Una vez alcances ese logro, será más sencillo enfocar esfuerzos e iniciativas para conocer nuevas personas, intercambiar ideas y quizás salir.

Aunque algunas veces parezca demasiado escurridizo, el amor es una fuerza dispuesta para cubrirnos a todos, así que, desde la esperanza y la convicción, mentalízate y sal a la calle observando realmente a las personas, vive y disfruta cada segundo.

Esa persona especial que tienes en mente debido a que bien sabes que será muy afín a tus gustos y manera de pensar, no siempre va a llegar de improviso, por lo tanto, es momento de pasar a la acción y proporcionarte para provocar que las cosas ocurran; recuerda que de ti depende la felicidad y el alcance de los sueños.

GÉMINIS

Cupido te ha ignorado durante mucho tiempo y al parecer lo seguirá haciéndolo, pero en estos momentos no es algo que te quite el sueño, así que disfruta de tu soltería y sigue con tu conocimiento personal. Este periodo te ayudará a afrontar con más madurez relaciones venideras.

Al estar en soledad, se pueden experimentar formas del amor más elevadas porque aprenderás a valorarte profundamente, pudiendo conocer algunos aspectos de ti, que estando en compañía de alguien más, no serías capaz de descubrir.

A veces los seres humanos necesitan un tiempo y un espacio para evaluar quiénes son realmente y encontrar sus propósitos en la vida de un modo adecuado, verificando si están transitando en el camino indicado.

Existen muchas opciones en la vida y cuando se elige estar en pareja, las personas tienen que conocerse bien primero. En la medida que te enamores más de ti mismo y sepas valorarte, tendrás mayor capacidad de realmente amar y valorar las manifestaciones de amor que te otorga la sabiduría de la vida, incluso si se trata de un tiempo para estar en soledad y darte todo el amor que tanto te mereces.

CÁNCER

Escucha a tu corazón y haz lo que te pide. El amor pide más de impulsos y sentimientos que racionalidad. No te lo pienses más debe ser atrevido.

LEO

Te sentirás atraído por alguien más pero debes aprender a valorar y respetar a tu pareja, quien ha sido la que ha estado contigo en los buenos y malos momentos de la vida. Si no quieres seguir con ella/él díselo antes de iniciar una relación con un tercero. No merece que le hagas daño.

Tu pareja notará que has cambiado un poco tu actitud, empezará a sospechar, es mejor serle sincero para que sepa que la valoras y siempre estarás con ella.

VIRGO

Sigue creyendo en el amor, aún hay una oportunidad para ti. Debes ponerte a punto y coger la confianza necesaria para salir en busca de él. ¡Se valiente!

A pesar de que te encuentras considerando no volver a creer en el amor, por cuenta de esas desilusiones y situaciones desafortunadas que se encargaron de herir tu corazón, el destino tiene planeado algo muy diferente para ti.

LIBRA

Salir de copas puede no ser buena idea, si te encuentras peleado con tu pareja. Darle celos de esa manera no le vendrá muy bien a la relación y podría perjudicarla mucho. Lo mejor que puedes hacer es dejar que se calmen las aguas, para después hablarlo tranquilamente con él/ella y buscar una solución.

ESCORPIÓN

Las relaciones pueden llegar a ser complicadas, pero es parte del aprendizaje. ¡Anímate! Si esa relación tuvo que terminar, ¡Pues que así sea! Eres una buena persona y conseguirás a alguien mejor. Debes creer en tí mismo y no dejar que tu autoestima se resienta por este fracaso.

SAGITARIO

Las promesas se las lleva el viento, no puedes esperar por quienes se han ido, debes salir y conocer más personas. El amor está en el aire y eres un imán para ello, no dejes que un fracaso te impida seguir teniendo la esperanza de encontrar a tu media naranja.

CAPRICORNIO

Puede que no lo hayas pensado muy bien. Tener una relación con tu mejor amigo puede ser todo un reto, pero si ambos lo quieren ¿Por qué no aventurarse? Pero mucho cuidado porque si no sale bien, podrías perder la relación de amistad y de pareja.

ACUARIO

Este es el momento ideal para emprender el reto de dar un paso más en tu relación, comprometiéndote con esa persona que tanto te ha apoyado en tu vida. Se valiente porque a partir de hoy tu relación se verá reforzada y le espera un futuro esplendido.

PISCIS

Tu pareja te sorprenderá con una cita algo inusual, juntos emprenderán un viaje de aventura y reencuentro. Disfrutarán de la naturaleza y de la mutua compañía. Deben aprovechar para afianzar su relación y reforzarla más si cabe.