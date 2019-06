Horóscopo del amor del 20 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Los asuntos de trabajo probablemente mantendrán tu tiempo más ocupado que de costumbre, pero eso no quiere decir que tu pareja no seguirá queriendo más de tu tiempo. La buena noticia es que, como de costumbre, te las arreglarás para dividirlo en partes iguales entre todas las partes interesadas, con algunas horas extras para el romance, por supuesto.

TAURO

Te espera otro duro día de trabajo, pero no dejes que eso te impida disfrutar de tu noche. De hecho, puedes tener una excelente noche con alguien especial, siempre y cuando no te agotes. Es hora de aprender a decir "No ahora, pero pronto" a los que mandan. Ellos te respetarán por ello.

GÉMINIS

No dejes que el trabajo -cierta persona en el trabajo- se interponga entre tú y tu ser querido. Puede que sientas indecisión entre lo que sientes que tienes que hacer y lo que sabes que debes hacer, pero vas a tener varios enviados planetarios trabajando contigo para ayudarte a encontrar un buen equilibrio.

CÁNCER

Es hora de sentar cabeza, hacer planes y ser feliz. Ustedes dos han estado intimando más y más, de todos modos, así que no es que esto sea una gran sorpresa. Lo máximo que tendrás que hacer es ya sea decidir tu línea de apertura, o, si la otra persona habla antes, tu respuesta.

LEO

Si eres un ave nocturna -y puesto que estaría en la lista de cosas que te hacen "diferente" del resto de los demás, lo más probable es que lo seas- estarás en tu gloria esta noche. El cielo tiene un programa maravilloso creado para ti una vez que oscurezca. Vístete de manera apropiada.

VIRGO

Trabajo, trabajo y más trabajo. Ya has tenido suficiente y el Universo ha decidido ayudarte. Tómate el día libre, lo tengas programado o no, y pasa algún tiempo de calidad a solas con la única persona en el planeta que realmente quieres tener en tus brazos.

LIBRA

¡Seguro que no cenarás a solas esta noche! Los cielos te andan buscando una cita con alguien tan apasionado y ardiente como tú y este paquete de energías cósmicas es difícil de rechazar. Ah, y sólo entre nosotros, otra noche maravillosa con esa persona especial puede llegar mañana...

ESCORPIO

Es hora de pasar una velada agradable y tranquila en casa. Es cierto que no es tu estilo habitual, pero esta noche, te darás cuenta de que realmente es todo lo que quieres hacer. Sin embargo, no sientas como si te estuvieras perdiendo conocer al amor de tu vida, después de todo, si no estás ahí es que no era para ti, ¿cierto?

SAGITARIO

Tu voz es famosa por sus cualidades calmantes. Eso se pondrá en práctica hoy, ya que alguien que te importa necesitará realmente que hagas lo que puedas para confortarle. Si se trata de tu pareja, es obvio que sabrás qué hacer. Si no es así, explicale a tu pareja que vas a necesitar algo de tiempo.

CAPRICORNIO

¿Aún te preocupa el dinero? Bueno, no por mucho tiempo. Por esta noche, el Universo puede haber arreglado una salida repentina para ti, una forma de resolver todos los problemas que estás teniendo. Eso sí, no hagas caso omiso de cualquier sugerencia que se te haga con respecto a dónde llevar a tu cita. ¡Puede que tenga razón!

ACUARIO

Te han bendecido con una extrema buena suerte para el próximo par de días. Si se presenta un problema, puede ser simplemente que alguien que te quiere te quiere un poco demasiado y siente celos cuando no hay razón para ello. Sabrás qué hacer. No es la primera vez, después de todo.

PISCIS

Cuida tu billetera cuidadosamente el próximo par de días. Eso no quiere decir que realmente vayas a perder dinero, simplemente que tendrás más facilidad de la normal para dar tu dinero si alguien con una historia triste te pide ayuda. Asegúrate de que realmente lo necesita, incluso si es una pareja romántica que acabas de conocer.