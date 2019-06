Horóscopo del amor del 19 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

El próximo par de días, tus amigos estarán reclamando tu atención. Si no tienes pareja, eso es algo bueno, de hecho, incluso puedes conocer a alguien especial a través de un amigo. Si tienes pareja, la mejor opción será la de llevar a tu pareja contigo dondequiera que vayas.

TAURO

Evitar la tentación será la cosa más difícil del mundo para ti, sobre todo cuando los cielos están dispuestos a darte lo que quieres. Mantente lejos de los problemas, y si no puedes evitarlos, ten completa honestidad con tu pareja. Es la única manera.

GÉMINIS

¿No es hora de que ustedes dos se tomen un par de días de descanso juntos, sólo ustedes dos? Claro que lo es. Si es necesario, llama al trabajo y di que te encuentras mal. Tus compañeros de trabajo no se van a enojar. De hecho, cuando vuelvas, probablemente te estarán lanzando miradas. Ya sabes... "esas" miradas.

CÁNCER

Es hora de manejar los asuntos íntimos, del tipo realmente íntimo, es decir, no cuando simulas que algo realmente te interesa, pero no es así. Te interesa realmente y también lo está el objeto de tu afecto. Todo lo que queda ahora es que ustedes dos lleguen a un compromiso. Sí, un compromiso real. ¿Te has preparado para ello?

LEO

Es tiempo para el romance, y en mucha cantidad. Los cielos han decidido arrimarte a ese prospecto de una manera muy peculiar: vas a tener la inspiración de "olvidar accidentalmente" traer tu teléfono celular, iPod, Blackberry o cualquier otro dispositivo electrónico que les pueda interrumpir. ¡Disfruta!

VIRGO

Los asuntos financieros pueden haber sufrido altibajos últimamente, pero las cosas se calmarán bastante ahora, especialmente ya que desde los cielos han decidido que es el momento para que dejes de salir un par de noches y te quedes en casa. Y sabes exactamente a quién invitar, ¿no?

LIBRA

Afróntalo, además de afectar a nuestras almas, los asuntos amorosos son muy divertidos. Están llenos de risas, toques dulces, conversaciones de almohada y risitas secretas. ¿Qué podría ser más divertido? De hecho, si alguien puede pensar en algo, eres tú, y ahora especialmente.

ESCORPIO

No dejes que las palabras desagradables se interpongan entre tú y tu ser querido, incluso si fuiste tú quien comenzó. Sabes mejor que nadie cómo "hacer las paces", y si te dedicas a ello, ¡tu pareja se olvidará de todo lo que dijiste antes y se concentrará en lo que estás diciendo ahora!

SAGITARIO

¡Hablando de buena suerte! Si tienes pareja, los dos finalmente encontrarán la manera de pasar un tiempo a solas, sin amigos bienintencionados, familiares o cualquier otra persona en medio. Si no tienes pareja, no te atrevas a estar a solas. ¡Sal fuera y conoce a esa persona que ha estado buscando a alguien como tú!

CAPRICORNIO

Los asuntos financieros -especialmente los comunes- pueden ser un poco problemáticos para ti ahora, pero no hay razón para creer que las cosas no se suavizarán, y pronto. Tu objetivo será mantenerte en equilibrio, mantener la calma, no importa qué suceda, y tranquilizar a tu pareja.

ACUARIO

Ser la estrella del espectáculo no es lo habitual para ti. De hecho, por lo general prefieres trabajar en silencio y por tu cuenta, realizar tus quehaceres y luego pasar un momento agradable en casa, a solas con tu pareja. Hoy, sin embargo, el Universo tiene planeado algo especial para ti. Muestra una gran sonrisa.

PISCIS

Es hora de elegir. O hacer una promesa y mantenerla, con lo que no tienes ningún problema, u ofrecer o aceptar una disculpa. Si eres la persona que ofrece la disculpa, ten generosidad sin importar cuanto te hayan herido. Después, déjalo pasar.