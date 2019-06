Horóscopo del amor del 14 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Vas a ser la estrella del espectáculo de hoy. Si estás con alguien, terminará bañándose en tu gloria y sentirá orgullo de estar contigo, si es que no le permites a nadie más prestarte demasiada atención. Si no tienes pareja, tal vez no sea así por mucho tiempo.

TAURO

Hoy se te dará especialmente bien la conversación sexy, lo cual puede ser un arma de doble filo. Vas a impresionar a todos, pero también vas a coquetear más de lo debido, lo que podría herir los sentimientos de alguien. Ten cuidado, especialmente si ya tienes compromiso con alguien.

GÉMINIS

Después de días de tener la sensación de qué dirán de ti en varios círculos, las cosas finalmente se calmarán. Tu trabajo consiste en relacionarte con amigos nuevos -en particular alguien que puede llegar a ser más que una amistad- y volver a conectar con esas personas queridas que siempre han estado aquí para ti.

CÁNCER

Ponerte a trabajar en serio no es lo que quieres hacer en este momento, pero es lo que tienes que hacer. Así que por ahora, calma a tu pareja lo mejor que puedas. Utiliza ese poco dinero extra que vas a ganar para comprarle algo bonito. No le digas que lo haces porque has estado trabajando horas extras. Lo sabrá.

LEO

Es hora de poner algo de distancia entre tú y tu rutina diaria, incluso si es sólo por un día. Si puedes arreglártelas durante toda una semana, mucho mejor. Hay alguien por ahí a quien realmente le gustaría monopolizar todo tu tiempo. ¡Cede y deja que te mime!

VIRGO

Los cielos están de humor para el amor hoy y están apuntando su varita mágica en tu dirección. Compra algunas provisiones para una agradable velada, unas velas aromáticas, una película romántica o algo de música de tu artista favorito, cosas como esas. Nadie te tiene que decir cómo complacer a alguien. Tú sabes perfectamente cómo hacerlo.

LIBRA

¡Por fin! Es el momento de dedicarle todo tu tiempo y energía a tu parte favorita de la vida: ¡estar más cerca e intimar con la persona que amas! Has hecho todo lo que tenías que hacer y has cumplido con tus obligaciones y ahora puedes finalmente dedicarte a tu amor. Y si piensas que tú estás feliz, ¡imagina cómo se sentirá tu amor!

ESCORPIÓN

Si no tienes pareja, puede que hayas conocido a alguien muy interesante últimamente, e incluso puede aparecer otra persona que te admire, tan pronto como esta noche. Afortunadamente, como es habitual para tu ardiente y divertido signo, estás de humor para algo (o alguien) inusual.

SAGITARIO

Si alguien trata de involucrarte en una discusión hoy, no te dejes. Estas cosas pasan, incluso entre las personas más cercanas. No reacciones con desmesura. Mantén la calma, no hagas que la situación se agrave, y por la mañana todo el mundo estará dispuesto a hablar de las cosas, disculparse y a hacer las paces, lo cual suena divertido, ¿cierto?

CAPRICORNIO

Te encanta la variedad, en todos los asuntos. Sí, eso incluye hoy a tus personas cercanas y sentimientos. Así que si alguien nuevo se cruza en tu camino -alguien que obviamente esté interesado en ti- no digas nada que no sientas. Sé amable, muestra una gran sonrisa, proporciónale un poco de compañía y di buenas noches.

ACUARIO

Estás de humor para una aventura, así que no te molestes en tratar de combatirla, incluso si conlleva una conversación que has estado tratando de evitar. Si tienes algo que decir, probablemente va a salir de tu boca en cualquier caso. Adelante, dilo. ¡Ustedes dos probablemente terminarán riéndose de ello más tarde!

PISCIS

Últimamente los nervios te han dominado, pero no te preocupes. Tu foco de atención va a cambiar. En lugar de concentrarte en que todos sepan que no deben poner a prueba tu paciencia, estás a punto de preocuparte mucho más por cuestiones románticas. Esto significa mantener un ojo atento a las posibilidades de iniciar una pelea, ¡cuidado!