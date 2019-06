Horóscopo del amor del 13 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Estás en un estado de ánimo inusualmente impulsivo, incluso con tu corazón. La imprevisibilidad está en el aire, y es un hecho que cualquier cosa que hagas impetuosamente saldrá bien. Ahora, ¿será que hay alguien a quien hayas tenido la intención de llamar? ¡Levanta el teléfono!

TAURO

Después de días de trabajo duro, probablemente te divertiste anoche. No te sientas mal si tienes la necesidad de dormir un poco o llamar al trabajo para decir que vas más tarde, sobre todo si ese alguien especial quiere salir a divertirse de nuevo esta noche. Después de todo, ¿cuándo fue la última vez que llegaste tarde?

GÉMINIS

Los cielos están añadiéndole gusto por la variedad a todos tus pensamientos. Si tienes pareja, esto sin duda podría significar que tendrás la tentación de alejarte, pero no lo harás. Lo pensarás dos veces antes de hacerlo, y eso es lo mejor que puedes hacer. Sabes que realmente no vale la pena. Mantén tu relación intacta.

CÁNCER

Todavía estás de humor para divertirte y olvidarte totalmente de que mañana por la mañana tienes obligaciones. Si alguien especial te anima invitando de forma impulsiva, eso hará que haya incluso más razones para que aceptes de forma igualmente impulsiva. Bueno, mañana sentirás mucho cansancio. ¿Qué importa? Definitivamente sonreirás.

LEO

¿Todavía tienes ganas de socializar? Por supuesto que sí. Si uno de ustedes acaba llegando tarde, o tiene que posponer el encuentro, no te enfades. La alineación de las estrellas de mañana ayudará a limar asperezas y también a recuperar el tiempo perdido. Sé paciente.

VIRGO

Si hay alguien por ahí a quien has estado echando de menos y con quien todavía no has contactado, dale una oportunidad esta noche. Utiliza la energía comunicativa que sentirás y reúne tu coraje. Eso te dará un montón de inspiración para levantar el teléfono y hacer la llamada. Eso si no se te anticipa, por supuesto.

LIBRA

Hay una situación bastante difícil en la agenda de esta tarde que puede motivar que tengas que realizar un cambio de última hora en tus planes para la noche. Si tu amor va a llegar tarde, ten comprensión. Todo sucede por una razón y la próxima vez, tal vez seas tú quien llegue tarde.

ESCORPIO

Los asuntos amorosos son circunstancias complicadas, especialmente si una de las partes ya tiene pareja. Si ese es el caso, piensa cuidadosamente acerca de lo que vas a hacer. Si no... pues, adelante. Disfruta de todo lo que está a punto de suceder, ¡muestra una gran sonrisa y vístete acorde!

SAGITARIO

Hay cambios importantes a la vista, pero afortunadamente conseguirás realizarlos sin ayuda de nadie. Obviamente, eso significa que el Universo ha decidido dejar de tomar el control -por fortuna para ti- y suceda lo que suceda, será debido a lo que tú hayas decidido como tus decisiones románticas.

CAPRICORNIO

Todavía tienes ganas de hablar, ¿no? ¿Sigues intentando convencer a cualquiera para hacer lo que a ti te gusta? Bueno, eso es genial. Eso sí, no uses tu talento a la ligera. Si hay alguien por ahí que realmente no te importa, no juegues con esa persona. Ten tanta justicia hacia tal como te gustaría que tuviese contigo.

ACUARIO

Si has estado compartiendo tus recursos con alguien y tienes la sensación de que eso ya no es una buena idea, no dudes en ponerle fin. No hay razón para que te preocupes por herir los sentimientos de alguien cuando es tu estabilidad financiera lo que está en juego.

PISCIS

Hoy probablemente vas a sentir mucha inquietud, así que ¿por qué no invitas a salir a tu pareja? Simplemente asegúrate de que van a hacer algo inusual o ir a un lugar al que ninguno de ustedes ha ido antes. Ah, y si no tienes pareja, sal por ahí. Las estrellas dicen que es una noche perfecta para conversar.