Horóscopo del amor del 12 de junio de 2019

Descubre lo que los astros te deparan el día de hoy en tus relaciones de pareja, sentimientos y pasión con el horóscopo del amor.

ARIES

Un secreto que se ha estado guardando está a punto de salir a la luz. Lo positivo es que no has estado feliz al guarda silencio al respecto – y que no hay malas noticias. Sólo asegúrate de que continúes en silencio una vez que se anuncie, especialmente porque alguien que te importa está probablemente involucrado.

TAURO

Uno de tus amigos más cercanos está a punto de revelarte un gran secreto, algo que probablemente habías sospechado pero que nunca habías soñado escuchar. Trata de mantenerlo tan en secreto tanto como sea posible, incluso si la noticia significa ver como tus sueños más locos se hacen realidad.

GÉMINIS

Sientes mucha obstinación hoy, lo cual no es normal en ti pero dadas las circunstancias que te han transmitido los cielos, ese es el único modo de manejarlo todo. Tu verdadero objetivo, sin embargo, es ser audaz, valiente y mostrarle compasión a la persona que amas, todo al mismo tiempo.

CÁNCER

Bueno, se te ha salido de control la lengua, y todo el mundo sabe la verdad, o por lo menos, estás a punto de hacer precisamente eso. ¿Has pensado en las consecuencias? Si no es así, asegúrate de hacerlo. Si tu pareja está involucrada, se merece eso, ¡y tú también!

LEO

Ahora están pasando muchas cosas en tu vida, pero realmente nada de lo que pudieras quejarte. De hecho, no tienes nada más que cosas buenas que contar. Comparte lo que tengas con la persona que amas, y hazle saber cuánto te importa.

VIRGO

Las luces del cielo brillarán sobre ti ahora, proporcionándote la perspectiva que has estado anhelando sobre un asunto muy personal e íntimo. No la uses a la ligera o pienses que aparecerá todos los días. No es así. Simplemente es tu turno disfrutar de ella.

LIBRA

Ya es el momento de tomarse un descanso para divertirse y liberarse un poco. Al mismo tiempo, relájate todo lo que puedas y haz planes con tu pareja. Tal también ha sentido molestia con tu horario, y aunque lo comprende, estará encantada de hablar de unas minivacaciones.

ESCORPIO

Es posible que hoy tengas que prestarle más atención que de costumbre al trabajo, y tu pareja probablemente no va a estar demasiado feliz debido a tu ausencia. Hazle ver que el tiempo que pasas lejos de él o ella es lo que te permite tratarle tan bien. Seguro que lo entenderá.

SAGITARIO

Es hora de pasar un buen rato de verdad, así que deja a un lado el trabajo sin importar lo que tengas que hacer. No dejes que nada ni nadie se interponga entre ti y el deseo de tu corazón. Tu amor estará tan feliz como tú de tener un tiempo a solas, y ya sabes lo que eso significa...

CAPRICORNIO

Los asuntos de familia pueden llegar a resultar bastante tediosos, especialmente si has estado tratando de reservar uno o dos días para pasarlos completamente a solas con tu pareja. La buena noticia es que eres lo suficientemente inteligente como para manejar ambas cosas. Piensa en ello, elabora un plan, y ponte en marcha.

ACUARIO

Si alguien puede convencer a alguien de cualquier cosa, eres tú, lo que no te toma demasiado tiempo. Ese es el regalo con el que naciste, pero ahora, te tomará la mitad del tiempo que suele tomarte convencer a alguien de cualquier cosa. Así que ten cuidado con hacia dónde diriges tus esfuerzos.

PISCIS

Hay todo tipo de sorpresas en el programa astrológico de hoy, y ninguna que no te guste. Tu objetivo es permanecer con el mismo estado de buen ánimo que tengas al abrir los ojos, y tratar a todos tus admiradores -especialmente a esa persona especial- con ese sentido del humor único que posees.