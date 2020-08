Horóscopo del amor: Así afectará tus relaciones durante el mes de Agosto

Descubre como el horóscopo del amor te afectará este agosto. Foto: Marie Claire

En el mes de agosto, es el momento de ver si algo está llegando a un punto de cierre, o si podemos dejar de lado algo o alguien, te contamos acerca de cómo afetará este mes a tus relaciones de acuerdo al horóscopo del amor.

2020 sigue siendo un año lento, pero incluso en eso todavía se nos pide que demos pasos hacia lo que queremos crecer o construir. Hasta ahora, nos hemos consumido con tanta energía contra el cáncer que ha sido difícil separar nuestros deseos de nuestras responsabilidades.

Horóscopo del amor en agosto

Luna llena en Acuario: 2 al 3 de agosto

Las lunas llenas son un momento de finalización y revisión. Esta luna nos hará reflexionar sobre lo que plantamos alrededor de la Luna Nueva del 23 de enero en Acuario. Pero esta luna marcará el comienzo para crear la vida que realmente queremos, incluso si otros no están de acuerdo o no les gustan nuestras elecciones.

¿Cómo te irá en agosto según el horóscopo del amor? Foto: El Confidencial

Mercurio entra en Leo: 4 de agosto

Sentiremos esta explosión de energía y emoción hasta el 19 de agosto, cuando Mercurio se mude a Virgo. Esto es parte de esa nueva ola de energía. Si bien Mercurio en Cáncer nos sirvió para que pudiéramos hablar sobre aquellas cosas que eran realmente importantes para nosotros, también estamos listos para invocar un poco más de pasión y soltar algunas lágrimas.

Mercurio en Leo nos hará hablar de esas cosas que nos iluminan, que alimentan nuestra pasión por nosotros mismos, por la vida e incluso por el amor. Mercurio es un planeta en rápido movimiento y ha estado en Cáncer emocional y impulsado por la responsabilidad durante algún tiempo, por lo que mudarse a Leo sentirá que hemos salido de cualquier jaula proverbial en la que hemos tenido que vivir.

Venus entra en cáncer: 7 de agosto

Mientras nos alejabamos de la energía del Cáncer, parece que Venus, el planeta del amor, entrar en este signo no ayudará, pero en realidad lo hará. Venus ha estado en Géminis desde la primavera y, de alguna manera, se siente como siempre por su retrógrado en este signo. Esto significa que hemos recorrido este camino de tomar decisiones y decisiones, o incluso decidir qué bifurcación tomar en el camino.

Pero todo eso termina una vez que Venus entra en Cáncer. No solo estaremos listos para tomar algunas decisiones, sino que también estaremos listos para llevar las cosas al siguiente nivel. Venus estará en Cáncer hasta el 6 de septiembre, lo que significa que durante este mes de energía apasionada de Leo, nos sentiremos atraídos no solo por las relaciones que son una fantasía pasajera, sino aquellas que se sienten como en casa.

Picos del Portal de la Puerta del León: 8 de agosto

En una alineación con las Grandes Pirámides de Giza, la Tierra y la estrella Sirio nos abren una nueva puerta energética. Esta puerta de entrada comenzó a fines de julio y permanecerá hasta el 12 de agosto, pero alcanzará su punto máximo el 8 de agosto (8/8), un importante símbolo de numerología de abundancia infinita.

De esto se trata esta puerta de enlace: el realineamiento suave pero desafiante de pedirnos que subamos de nivel a los nuevos seres en los que nos hemos convertido, y que traiga con nosotros sus importantes conocimientos o lecciones para el próximo año.

Vesta ingresa a Leo: 11 de agosto

Como un mes para una llama, Vesta, el asteroide, que gobierna el hogar y la familia, se mudará a Leo. Con ese tránsito, nos hará irradiar a todos en nuestra energía auténtica, listos para atraer (no perseguir) lo que significa para nosotros. Esto respalda aún más el tránsito de Venus en Cáncer, porque no se trata solo de nuevas relaciones que se unen, sino de darse cuenta de que no necesitamos seguir el camino que debemos seguir.

¿Cómo te irá en agosto según el horóscopo del amor? Foto: Prensa Libre

Urano retrógrado: 15 de agosto

Este es el momento en que sucederán muchos de esos cambios que hemos estado construyendo, y aunque se nos puede pedir que elija conscientemente algo, en realidad no podemos escapar de que ocurran.

Urano es el planeta de los cambios repentinos e inesperados, por lo que cuando se mueve retrógrado significa que nos está proporcionando una corrección de rumbo, no solo para ser una mejor persona, sino también para vivir esa vida que todos nos esforzamos por encontrar.

Desde el 15 de agosto hasta el 10 de enero, esperamos que ocurran muchos cambios en nuestras vidas, desde rupturas, matrimonios, hasta movimientos repentinos. ¡Piense en esto como el giro de la trama en ese éxito de taquilla, porque este retrógrado seguramente será uno para los libros!

Luna Nueva en Leo: 18 de agosto

Las nuevas lunas son un momento para nuevos comienzos y capítulos, por lo que, en este caso, se trata de comenzar un nuevo viaje donde puedes seguir a tu corazón y crear la vida que deseas, no vivir la que se espera que hagas. La pasión, la originalidad, la expresión y la vida en grande serán temas en torno a esta Luna Nueva. Ya no hay que esconderse en la oscuridad o vivir pequeño; Este es el momento de hacer una declaración al mundo sobre quién eres y qué tipo de vida planeas vivir, sin pedir disculpas.

Comienza la temporada de Virgo: 22 de agosto

Terminamos los grandes eventos astrológicos para agosto con el comienzo de la temporada de Virgo, lo que significa que el Sol cambiará a este signo de la tierra durante el próximo mes.

Cada signo tiene cualidades que necesitamos, y esto no es una excepción. Para muchos de nosotros, vamos a comenzar a hacer planes para poder avanzar en el proceso de cambio que comenzamos a principios de este año. Este es el momento para que revisemos los detalles, tengamos conversaciones importantes y reduzcamos la velocidad y planifiquemos. No dejes ninguna piedra sin remover en la creación de este próximo capítulo de nuestras vidas.