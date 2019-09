Horóscopo del amor: 8 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy tus planetas favorecen al amor sobre la diversión. Reconocen lo que ha comenzado bien y es fuerte. El amor rápido es como un caramelo, su sabor es bueno, pero si tienes demasiado produce caries. No dejes que tu ego se interponga en el camino de tu corazón y las estrellas siempre estarán ahí para mostrar el camino.

TAURO

Una vez que te centres, todo cambiará porque estarás revisando en lugar de vivir sus vacaciones. No tienes la seguridad de si las dinámicas que comparten funcionarán de la misma en casa como lo hicieron fuera de ella. Los planetas dicen que la única manera de saberlo es si le das una oportunidad.

GÉMINIS

Los planetas han revelado por fin el meollo de la verdadera lucha con el amor de este mes: la competencia entre amigos. Siempre hay competencia, pero con la amistad ya debería estar establecido que no se cruzan ciertas líneas. Después de todo, eso es lo que un amigo es: un aliado.

CÁNCER

Este es un día de fachadas y máscaras. No quieres hacer daño a los sentimientos de nadie sin necesidad pero tampoco quieres echar a perder tu propia vida, así que todo el mundo muestra lo menos posible y las cosas rápidamente se malinterpretan. Resuelve el problema y quítate la máscara.

LEO

La acción rige hoy a los planetas. Al eliminar la energía tóxica de la relación has tomado su control por primera vez, y tu pareja deben responder de manera muy positiva. La gente necesita orden y si es experimentación constante, ¿quién sabe lo que va a pasar?

TE PUEDE INTERESAR: Tres hombres del zodiaco que son los más difíciles de enamorar

VIRGO

La verdad está en los planetas hoy y con un poco de suerte decidirás seguir su curso. Asegúrate de que tu amigo/a entiende su relación es puramente platónica y luego dile a tu pareja que un nuevo amigo te ha estado ayudando cuando has sufrido la soledad. Esto puede provocar mayor atención y amor.

LIBRA

Cada día de una relación fortalece o debilita el vínculo. El día a día puede hacer que tu relación sea más fuerte. No dejes que otras personas que están celosas de lo que tienes la arruinen. Hoy puede que tengas que establecer los límites con un amigo y hacerle saber que no puede traspasarlos.

ESCORPIÓN

Los planetas son inconstantes y no debería ser una sorpresa si tu amigo/a te confía que está cayendo de nuevo en los mismos patrones que provocaron la separación en el pasado. Deseas aconsejarles que deje de inmediato ese comportamiento pero todavía tiene miedo de asumir la responsabilidad por sus acciones.

SAGITARIO

Los planetas están saliendo de la niebla y las cosas deben estar bien otra vez. Así que ¿no te alegras de no haber reaccionado desproporcionadamente? Por lo general, cuando das tiempo las cosas funcionan y cuando no son muy difíciles de corregir. Es el momento de volver a amar.

CAPRICORNIO

Una vez más, las cosas simples lo significan todo. No estás frenético/a como un cachorro necesitado, simplemente te sientes bien con la persona que amas. La prisa se ha ido, pero la emoción debería persistir. Los cielos te recuerdan que el amor está en la mente, no en el pecho, y en este terreno los recuerdos son muy fuertes.

ACUARIO

¡Alégrate hoy de ser tú mismo/a! La vida está llena de misterio, romance, esperanzas y sueños. Has capeado el temporal y ahora las estrellas te guían de nuevo a puerto seguro. Esto es como un sueño hecho realidad, así que confía en el día de hoy, porque hoy los planetas creen en ti.

PISCIS

El desengaño amoroso está en tus estrellas ¿por qué no llamas a tu amigo/a para que te dé el apoyo emocional que siempre parece darte? Puede que tengas miedo porque no has querido verle/a por unos días, pero no te preocupes, estará feliz de saber de ti. Simplemente llama.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.