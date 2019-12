Horóscopo del amor: 31 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

Aries

Quiere a tu pareja como te gustaría que ella te quiera a ti. El amor es algo que debe ser reciproco y si no es así, se crean diferencias insalvables, que conducen a la relación al fracaso.

TAURO

Hoy entenderás algunas señales que habías sentido recibir de alguien muy cercano a ti. Se sincero/a con él/ella y ábrele tu corazón para iniciar una aventura amorosa que te reportara mucha estabilidad y felicidad.

GÉMINIS

Pronto encontraras el amor, no desesperes y sal a buscarlo hoy mismo. Pasa página y deja atrás todos aquellos fracasos que hacen que te cierres a exponerte a una nueva aventura amorosa.

CÁNCER

No digas que no crees en las medias naranjas, puede que encuentres a tu otra mitad en el lugar que menos hayas esperado. Comienza a prestar atención a las personas que te rodean y muéstrate más receptivo al amor, porque pronto llegara a tu corazón.

LEO

Se persistente y abre tu mente, solo así conseguirás la pareja que estás buscando. Si sigues encerrado en ti mismo y desconfiando de las personas, nunca encontraras aquellas personas con la que compartir este viaje maravillosa que es la vida.

VIRGO

Has estado saliendo con una persona que pronto reunirá el valor necesario para decirte lo mucho que le gustas, sin duda ya te lo esperabas. Debes ser sincero/a con él/ella y decirle lo que sientes por él/ella sin tapujos. Se valiente y volverás a disfrutar de las aventuras maravillosas que siempre nos depara el amor.

LIBRA

Este fin de semana tienes que salir. Invita a tus amigos, es hora de divertirse y ligar en la disco. La soltería no tiene por qué dejarte encerrado en casa, aprovéchala para conocer gente, será una buena forma de conocerte a tí mismo/a.

ESCORPIÓN

Emplea este tiempo para hacer actividades que disfrutes e incluso para terminar asuntos y propósitos de vida que tengas pendientes. A veces es necesario que las personas puedan concentrarse en sí mismas y a partir de esos autodescubrimientos, renacer y aprender de sus experiencias pasadas para ser mejores seres humanos en lo que vendrá.

SAGITARIO

Has estado saliendo con una persona que pronto reunirá el valor necesario para decirte lo mucho que le gustas, sin duda ya te lo esperabas. Debes ser sincero/a con él/ella y decirle lo que sientes por él/ella sin tapujos. Se valiente y volverás a disfrutar de las aventuras maravillosas que siempre nos depara el amor.

CAPRICORNIO

Has estado saliendo con una persona que pronto reunirá el valor necesario para decirte lo mucho que le gustas, sin duda ya te lo esperabas. Debes ser sincero/a con él/ella y decirle lo que sientes por él/ella sin tapujos. Se valiente y volverás a disfrutar de las aventuras maravillosas que siempre nos depara el amor.

ACUARIO

Pronto te buscará una persona de tu pasado, no le permitas bajo ninguna circunstancia entrar de nuevo en tu vida. Tú creciste desde entonces y no vendrá a arruinar todo otra vez. Debes olvidarte de las relaciones toxicas y aprender de ellas, para no volver a cometer los mismos errores del pasado en tu futuro.

PISCIS

Salir de copas puede no ser buena idea, si te encuentras peleado con tu pareja. Darle celos de esa manera no le vendrá muy bien a la relación y podría perjudicarla mucho. Lo mejor que puedes hacer es dejar que se calmen las aguas, para después hablarlo tranquilamente con él/ella y buscar una solución.

