Horóscopo del amor: 31 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Una gran explosión de energía te impulsa hoy. Esto sugiere una transformación en tu vida amorosa con alguien con una diferencia de edad importante. Aunque efímera, podría resultar ser una relación muy gratificante en este momento.

TAURO

Aunque fugaz, la oleada de creatividad que sientes hoy podría ser justo lo que necesitas. Es mejor no evitarla por el temor a sus resultados. Gózala mientras dure, ¡y disfruta de la atención que reclama esa persona especial que has estado anhelando!

GÉMINIS

¿Desde cuándo escuchas los consejos de los demás? De acuerdo, puedes escuchar... pero, ¿seguir consejos? ¿Qué sucede con esa actitud endeble hacia el amor de estos días? Desde luego, tú no eres así y necesitas ponerle fin a la indecisión que ha estado gobernando tu vida amorosa.

CÁNCER

Así que esa persona no es justamente lo que esperabas... ¿y qué? ¿Por qué te quejas? Has estado teniendo noches sensuales y grandes conversaciones, así que, ¿por qué esa cara tan larga? Necesitas superarlo y disfrutar de esto mientras dure. Será fugaz.

LEO

Hoy puedes aprender mucho de esto si eres un buen oyente para tu pareja. La tolerancia es clave, incluso su excentricidad te está molestando. Recuerda que es la primera razón por la que te enamoraste, ¿cierto? ¡Trata de recordar esto con más frecuencia!

VIRGO

¿Por qué estás evitando esta potencial situación amorosa? Hoy estás pasando erróneamente como alguien frío. Como dijo tan acertadamente el dramaturgo Arthur Miller: "... tu justicia es tan fría que podría congelar cerveza". Está bien mostrar tus sentimientos, más no dejes que esto dificulte esta relación.

LIBRA

¿Sientes confianza en el terreno del amor? Deberías, porque este es tu momento. La energía positiva está brillando sobre ti, y por una vez, tu impaciencia será útil. ¡Esa nueva aventura sobre la que has estado reflexionando está lista para ti!

ESCORPIO

Ahora puedes abandonar cualquier cosa aburrida. ¡Hoy es un gran día para que tomes la iniciativa! Esa persona objeto de tu afecto recibirá una grata sorpresa y será muy receptiva a tus iniciativas. Al liberarte del pasado estás abriendo todas las puertas.

SAGITARIO

Últimamente tu ser querido ha estado muy reservado y tienes miedo de que esto sea una señal de desinterés. No te preocupes. Hoy la indiferencia debe desaparecer. Mientras tanto, céntrate en ese proyecto creativo sobre el que has estado reflexionando.

CAPRICORNIO

Por favor, no te lo tomes como algo personal. A veces, tu terquedad se interpone en el camino de tu mejor juicio y conviertes la falta de atención en falta de amor. Este no es el caso. ¡No te preocupes! Todo es como debe ser y estás exactamente donde has elegido estar.

ACUARIO

Has estado ocupándote viviendo en tu propio mundo que no te has dado cuenta de lo que realmente sucede a tu alrededor. Por supuesto, te encanta viajar a mundos de fantasía para escapar de lo cotidiano, pero hoy el planeta Tierra te necesita aquí, escuchando con cuidado. ¡Tu relación depende de ello!

PISCIS

Hay fuerzas a tu alrededor que podrían ser perjudiciales para tu vida amorosa si no haces caso de sus advertencias. Necesitas estar alerta o tu dulce amor se agriará. Eres la última persona que quiere que le digan "te lo dije", ¿verdad?

