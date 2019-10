Horóscopo del amor: 30 de octubre de 2019

Horóscopo del amor: 29 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

Aries

Es más fácil decir que podemos controlar las emociones que hacerlo de verdad. Si tu nuevo interés amoroso es muy perspicaz, entenderá esto y entenderá tus sentimientos. Hoy es un buen día para realizar una transición más profunda hacia tu nueva relación.

Tauro

Hoy puede ser un día mágico cuando descubras que alguien te admira secretamente. Cuando hables con tu afecto misterioso/a, descubrirás que él o ella no puede dejar de pensar en ti, pero que no quiere ir demasiado rápido demasiado pronto. Probablemente esto funcione bien para ti también.

Géminis

Tu pareja puede distraerte hoy, pero es algo temporal. Sorpréndele con un detalle especial para que vuelva a centrar su atención en ti y sólo en ti. Su reacción podría ser mucho más emocionante de lo que anticipaste y ambos deberían disfrutar lo que siga.

Cáncer

Hoy podrías encontrarte con un amor secreto y discutir las posibilidades de un futuro juntos. Hoy el romance de verdad está en los planetas y esto sugiere que tu relación amorosa es mucho más que una fantasía o que una aventura. Es el momento de cortar con el pasado y dejar espacio para un nuevo amor.

Leo

A medida que la relación avanza, asegúrate de que vas a tu propia velocidad. Si esta noche no parece la apropiada para llevar el romance hasta el siguiente nivel, date un tiempo. Siempre puedes hacer mañana lo que no hiciste hoy. Si se trata del verdadero amor, él o ella todavía estará ahí.

Virgo

Hoy airea el pasado con los vientos del cambio. La mejor manera de comenzar una nueva relación es empezar desde cero. Así que limpia los restos de relaciones pasadas y luego podrás respirar. Comienza esta relación con pequeños pasos, hasta que te sientas seguro/a.

Libra

Estás mostrando a tu amor, sin palabras ni explicaciones, que has intentado mostrar compasión y comprender su situación. Esto ayudará en buena medida a que en el futuro de su relación, las cosas sean sencillas, ya que te corresponderá a esta generosa muestra de intimidad.

Escorpión

Sé sincero/a y muestra a tu nuevo interés amoroso cuánto te preocupa. Hoy el afecto está en las estrellas y puede ayudar a que la relación crezca. Al hacer saber a esa persona cómo de especial es él o ella ahora para ti, descubrirás a cambio cuánto significas tú para él o ella.

Sagitario

Diviértete con tu pareja hoy y disfruta de ella. El dramatismo es intrigante pero la diversión es mucho mejor. Para tener equilibrio, ambos necesitan aprender a vivir, trabajar y disfrutar juntos. Para hacer que el viaje de la vida merezca la pena, trae más risas y diversión a tu vida. Esto ayudará a que las cosas sigan siendo interesantes.

Capricornio

Puede que las estrellas hoy te hagan más audaz y provoquen el inicio de una aventura con un potencial nuevo amor. Aprovecha al máximo esta emocionante energía e intenta hacer algo nuevo y diferente. Tus intentos probablemente le impresionarán. Tu nueva amistad querrá saber más sobre ti.

Acuario

Hoy las estrellas dicen que cuando no sepas qué hacer, es mejor no hacer nada. Podrías descubrir ahora que tu pareja está causándote confusión. No te sientas mal. No es culpa tuya. Él o ella simplemente necesita solucionar las cosas por su cuenta antes de compartirlas contigo.

Piscis

Si un nuevo amor viene a verte hoy, podría tratarse de un toque de atención. Finalmente te has dado cuenta de que tu intensa vida era en parte una excusa para no tener que apostar por la emociones. Ahora ves que creaste una fachada de amor en el pasado pero hoy podría aparecer el amor verdadero.

