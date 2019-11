Horóscopo del amor: 30 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Si no estás seguro/a si tomar esta relación en serio o no, pregunta a tu corazón. No te mentirá, ¡y tu intuición está en su punto más alto hoy! Escucha con atención, las respuestas es-tán ahí, esperando para que las puedas entender.

TAURO

Si recientemente has salido con un nuevo grupo de amigos, ojalá hayas llevado a tu pa-reja actual contigo. Porque si no lo has hecho seguramente tendrá un gesto triste y te tocará suavizar las cosas. No te esfuerces demasiado. Haz lo que puedas y deja que se le pase el berrinche.

GÉMINIS

Si sucede que hoy conoces a un nuevo interés romántico, muéstrate como eres en vez de simplemente hacer un esfuerzo superficial por conocerle. Podría tratarse de un amor muy especial que se está preparando para entrar en tu vida, así que es importante que respondas con propiedad.

CÁNCER

Si todavía no has compartido tus sentimientos por cierta persona, definitivamente ahora encontrarás la manera de hacerlo. Ya sea por teléfono, correo electrónico o, mejor aún, en persona, se lo contarás todo. Después de que pase el momento de la conmoción, ¡querrá abrazarte durante horas!

LEO

Si dejas que la gente te convenza de que el amor no existe, entonces el amor no existirá para ti. Hoy necesitas superar las influencias de otros cuyas experiencias vitales son diferentes de las tuyas. Puede que el amor no sea alcanzable, que sea un sueño imposible para los demás pero tú no piensas así.

VIRGO

Si ayer pensaste que eras totalmente irresistible en el terreno del amor, hoy vas a ser completamente letal, desde el amanecer hasta el anochecer. Si tienes pareja, eso es, por supuesto, algo maravilloso, especialmente si puedes convencerla de que se tome un día libre contigo.

LIBRA

Si llega el amor, presta atención. Si no lo haces, puede desvanecerse tan rápidamente como llegó. Hoy es un día con excelentes posibilidades de romance pero también es un día lleno de sutilezas. Este amor probablemente llegue prácticamente inadvertido.

ESCORPIO

Si el amor llama hoy a tu puerta, ábrela sin dudarlo. Este amor probablemente tiene alas y puede irse tan rápidamente como llegó. Para impedir que este amor levante el vuelo tienes que demostrarle que las cosas serían mejor justo a tu lado.

SAGITARIO

Si eso es lo que tu instinto te dice, ¡créelo! El intestino no miente y ¡seguro que ya lo sabes! Pero una cosa es saberlo y otra cosa es seguir tu intuición. ¡No hagas otro movimiento hasta que proceses esto!

CAPRICORNIO

Si hoy las estrellas te hacen sentir como si estuvieses patinando sobre el fino hielo con tu persona amada, trata de recordar que tienes el poder de cambiar las cosas. Tienes el éxito asegurado si persistes y eres fiel a tu corazón. Eres de naturaleza diplomática, así que obtén lo máximo de esta importante característica.

ACUARIO

Si hay algo que te encantaría tener ahora es compañía divertida y fresca. De hecho, cuanto más interesante, impredecible y espontánea sea, mejor. Definitivamente, conoces a al-guien que se ajusta a esa descripción, alguien con otras tantas cualidades que te encantan. ¡Vamos! ¡Llama!

PISCIS

Si estás en una relación, no tienes necesidad de comportarte de manera vengativa. No demostrarás nada con ello. Y en el ámbito de las relaciones, es un pecado, sólo conduce a mentiras, peleas y angustia. Hoy es el día perfecto para reconsiderar tu actitud. ¡No te demores!

