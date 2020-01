Horóscopo del amor: 30 de enero de 2020

https://laverdadnoticias.com/estiloyvida/Horoscopo-Chino-para-hoy-30-de-enero-de-2020-20200129-0304.html

ARIES

¿La comunicación con tu pareja es un poco aburrida últimamente? ¿Tienes cosas que decir? ¿Sientes que no quieres descolgar el teléfono cuando te llama? ¡Prueben realizar un proyecto juntos! ¿A quién no le gustan los bizcochos de chocolate? ¡Háganlos juntos!

TAURO

¿Es esta persona lo que deseas? ¡Todo apunta a que así es! Hoy tu imaginación será imparable así que actúa con creatividad para ganarte su corazón. Usa tu talento para cortejar a esa persona.

GÉMINIS

Al alma le sienta bien descargar de vez en cuando; ¡sácalo todo! Últimamente has sido injusto/a con tu pareja porque esta tensión que ha surgido ha afectado negativamente a su vida sexual. Y si no tienes pareja y piensas que tu agresividad reprimida es atractiva, ¡piensa de nuevo!

CÁNCER

El tiempo ha llegado y las estrellas se asegurarán de que permanezcas en sintonía y con apertura a esta situación... ¡porque está a punto de llamar a tu puerta! ¡Y lo más probable es que venga en un paquete que nunca hubieras esperado! Disfruta de las noches excitantes.

LEO

Es imprescindible que hoy des todo. Si no lo haces, puede que a posteriori mires atrás y te preguntes por qué abandonaste tan fácilmente. Sería una pena no dar un paso adelante cuando tienes la oportunidad.

VIRGO

Hoy es el momento de tomarse los asuntos del corazón muy en serio. De hecho, tu pareja está muy emocionado/a por tu práctica forma de acercarte a las cosas. Aunque esto será temporal, el dejar la practicidad a un lado de vez en cuando es algo bueno para la relación. ¿Lo entiendes?

LIBRA

Si has estado soñando con una persona a la que no has conocido todavía, hoy podría ser el día en el que esa persona aparezca en tu vida. Aunque en un primer momento esta persona podría parecer un producto de tu imaginación, muy pronto verás que es muy real.

ESCORPIÓN

Si has estado intercambiando comentarios o miradas últimamente con alguien, uno de los dos está a punto de tomar una decisión valiente ahora mismo. Por supuesto, las acciones valientes son las más divertidas de todas, ¿no? Deja que suceda. ¡Disfrutarás de ello!

SAGITARIO

Si has estado pensando en hacer algunas reparaciones o querías hacer alguna obra en casa, este es definitivamente un buen momento para hacerlo. Si lo necesitas, llévate a alguien contigo para las negociaciones. Por ejemplo, tu pareja, si sabe mucho más de esto que tú.

CAPRICORNIO

En una relación no es necesario un comportamiento vengativo. No probará nada y sólo llevará a mentiras, disputas y tristeza. Con la energía actual, hoy es el día perfecto para reexaminar tu actitud e intentar un enfoque diferente ante la indiferencia que sientes.

ACUARIO

En asuntos del corazón, siempre puedes contar con tu amor para que te de estabilidad y muestre solidez y honestidad contigo. Sí, de verdad. Eso también es cierto en el caso de viejas y queridas amistades, y en particular en el caso de una de ellas que desearía conocerte mucho mejor. Si éstas dispuesto/a, díselo. ¿Por qué no lo intentas?

PISCIS

¿Tienes ganas de un poco más de tiempo a solas, con nadie más cerca que la persona a la que adoras? Bueno, haz que sea así. La agenda astrológica del día de hoy te ayudará a encontrar exactamente el momento y lugar apropiados para tener total privacidad. Tú lo decidirás con sabiduría.

