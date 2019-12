Horóscopo del amor: 30 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

Aries

Salir de copas puede no ser buena idea, si te encuentras peleado con tu pareja. Darle celos de esa manera no le vendrá muy bien a la relación y podría perjudicarla mucho. Lo mejor que puedes hacer es dejar que se calmen las aguas, para después hablarlo tranquilamente con él/ella y buscar una solución.

TAURO

Asume tus errores deja a un lado tu orgullo y siéntate a hablar con tu pareja, verás cómo solucionas todos vuestros conflictos. Hay que ser humilde y aceptar las opiniones de los demás.

GÉMINIS

Deja que el motivo de tu sonrisa sea el amor. Después de un tiempo donde has ido de fracaso amoroso en fracaso amoroso, ha llegado tu momento. Abre tu corazón y deja que entre aquella persona que hará de tu vida un jardín de felicidad.

CÁNCER

Pronto te buscará una persona de tu pasado, no le permitas bajo ninguna circunstancia entrar de nuevo en tu vida. Tú creciste desde entonces y no vendrá a arruinar todo otra vez.

LEO

Debes olvidarte de las relaciones toxicas y aprender de ellas, para no volver a cometer los mismos errores del pasado en tu futuro.

VIRGO

Deja de lado la timidez que sientes e invita a salir a esa persona que tanto te gusta, porque la vida podría sorprenderte con un sentimiento que sea correspondido. Para lograr el amor hay que ser valiente y lanzarse, de lo contrario podríamos perdernos momentos maravillosos.

LIBRA

No debes desconfiar de tu pareja si ella no te ha dado motivos para ello. Los celos son un auténtico «Cáncer» para el amor. Debes alejarte de ellos y confiar más en tu pareja y si tienes dudas, antes de montarte tus películas debes sentarte a hablarlo con él/ella.

ESCORPIÓN

Da el primer paso, porque esa persona con la que anhelas te está esperando ahí fuera. Solo debes estar atento/a a las señales y mostrarte receptivo ante ellas para no dejarlas escapar.

SAGITARIO

Empieza a abrir tu corazón a tu pareja y sincérate con ella/él. Debes ser sincero/a contándole todo lo que sientes por ella/él, para que sepa lo importante que es para tu vida. No dejes pasar más tiempo para abrirte a él/ella.

CAPRICORNIO

El romance estará en el aire, muéstrate receptivo ante el amor. Es momento de dejar que la energía fluya por tu cuerpo y olvidar todos aquellos fracasos amorosos que te rompieron el corazón en anteriores relaciones.

ACUARIO

Es normal que aparezcan las dudas sobre si se es o no correspondido, así que es preciso que los sentidos se encuentren alerta para capturar las indirectas y todas esas señales no verbales que suelen enviar quienes no se expresan de manera directa con palabras.

PISCIS

Ha llegado la hora de ser más atrevido y abierto. Hoy es tu día, deja a un lado esa timidez y vergüenza que te invade cada vez que te acercas a un/a chico/a y se valiente para declararte a esa persona que tanto te gusta.

