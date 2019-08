Horóscopo del amor: 30 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

La soledad te puede servir para meditar sobre lo que has hecho hasta el momento, pues puedes reconocer en qué te has equivocado y qué necesitas para mejorar. Es importante que no creas que siempre te fallan los demás y que a veces puedes tener tú la culpa.

TAURO

Quiere a tu pareja como te gustaría que ella te quiera a ti. El amor es algo que debe ser reciproco y si no es así, se crean diferencias insalvables, que conducen a la relación al fracaso.

¿Cómo quieres que te quieran? Así es como justamente debes querer a la persona que se encuentre a tu lado, se trata más que nada de dejar que surja un amor bonito, inigualable y libre de fronteras.

GÉMINIS

Hoy no es un buen día para encontrar el amor, pero atento a las señales porque esa persona está muy cerca de ti, forma parte de tu círculo de amistades y después de mucho tiempo pensándolo, hoy te declarara sus sentimientos por ti.

CÁNCER

No dejes que las dudas invadan tu relación. Siéntate y ábrete a tu pareja, sincerándote y expresándole todo lo que sientes por ella/él, para que los dos tengáis claro hacia dónde os conduce vuestra relación.

Si te encuentras en busca de respuestas, entonces no supongas, lo mejor es que venzas el temor a preguntar ya que solo así podrás obtener la verdad.

LEO

Las promesas incumplidas son un detonante para comenzar a fracturar una relación, si no puedes cumplir con tu palabra no te comprometas, ya que terminarás hiriendo a tu pareja. No le prometas cosas que realmente no están a tu alcance.

TE PUEDE INTERESAR: Signos del zodiaco aferrados a vivir una relación tóxica

VIRGO

No desesperes en tu intento de encontrar el amor y caigas en la depresión. Hoy es un día propicio para que te levantes y salgas al mundo para encontrar aquella persona que esta ahí fuera esperandote.

LIBRA

Haz borrón y cuenta nueva. Deja a un lado tus rencores y recupera esa relación que tanto te dolió perder. El amor requiere de sacrificios y uno de ellos muchas veces es dejar el orgullo a un lado para entender mejor a la persona que tenemos enfrente.

ESCOPIO

Valora a tu media naranja, aunque conozcas muchas personas interesantes en tu trabajo, debes aprender a discernir la atracción y el amor verdadero. no caigas en tentaciones de las que te puedes acabar arrepintiendo.

SAGITARIO

No desesperes en tu intento de encontrar el amor y caigas en la depresión. Hoy es un día propicio para que te levantes y salgas al mundo para encontrar aquella persona que esta ahí fuera esperándote.

CAPRICORNIO

Confiésale el amor a esa persona que tanto te atrae, puede que sea un sentimiento correspondido y que ella te brinde el amor que tanto has esperado experimentar. Se valiente y lánzate, solo así lograrás el éxito en el amor.

ACUARIO

El «No» ya lo tienes, da un paso adelante y declárate a la persona que te gusta. Has de ser valiente para tener éxito en el amor. Que el miedo al fracaso no te invada y no te deje encontrar a esa persona con la compartes tu vida.

PISCIS

Pronto un amigo hará las de cupido presentándote a una persona muy especial. Tu amigo ha visto que ambos podrían llevarse muy bien, al punto de poder iniciar una relación. Muéstrate receptivo y déjate llevar, verás cómo tu día a día se ve iluminado por el amor.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.