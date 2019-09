Horóscopo del amor: 29 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy es un día para poner las cosas en perspectiva. Te gusta alguien especial, pero también te gusta tu libertad. Han intimado antes de revelar nada acerca de sus vidas personales. Esta persona no ha hecho nada realmente para consolidar el cómo deberías sentirte en relación a ella.

TAURO

Hoy una revisión de la realidad está en tus estrellas. Todas las palabras y expresiones dan un toque agradable, pero la obtención de un amor profundo es un reto difícil. Ahora mismo tú y tu pareja acaban de dar un nombre espiritual al amor a la antigua usanza. Eso está bien, espera a ver qué sucede.

GÉMINIS

Los planetas están cambiando así que ten cuidado de no caer por las grietas. Una cita reciente probablemente fue mejor de lo esperado, pero aún así has pensado en otra persona toda la noche. Deseas seguir adelante, y sabes que es lo mejor, así que podrías aceptar otra cita para esta noche.

CÁNCER

Probablemente has estado pensando en por qué es necesario verbalizar tu amor tanto y tal vez has llegado a una conclusión. El amor es como una flor: necesita mucha agua y sol para crecer, pero demasiado seguro que la matan. Trata de encontrar una senda moderada para el romance.

LEO

Por lo general, das pasos lentos pero continuas hacia adelante y eso es todo lo que cuenta. Actuar con más seriedad en la relación no significa que tengas que poner a un lado la diversión y dejar asuntos más prácticos. No son cosas necesariamente opuestas y es el momento perfecto para hacer ambas.

VIRGO

Los planetas parecen alentadores y tu nuevo amor probablemente también quiere dar este salto menor de fe. Eso es bueno, porque este no es un salto que quieras dar en soledad. Cuando te abres a alguien sólo funciona si te corresponden. Por lo tanto, asegúrate de estar preparado/a y salta.

LIBRA

Los cielos están cargados probablemente debido a una oscura nube que cuelga sobre ti. El lamento está en los planetas y este no es un buen día para hacer un movimiento que cambie tu vida. Los planetas te están diciendo que necesitas más tiempo para pensar en las cosas, así que tómalo. Siempre puedes hacerlo mañana.

ESCORPIO

Conocer a un tipo de persona que normalmente no conocerías es parte de lo que vivirás hoy. Es el momento de ser original y echar un vistazo alrededor. De lo que nos convencemos en realidad por lo general es sólo de aquello que hemos aceptado. Al salir de tu rutina de todos los días te das cuenta de las posibilidades.

SAGITARIO

Cuando los planetas despiertan recuerdos, nuevos o viejos, es difícil quitártelos de la cabeza. Sientes la necesidad de arruinar tu amistad con una persona del sexo opuesto, pero no quieres echar a perder tu nueva relación por los celos.

CAPRICORNIO

Hoy es un día en que los embaucadores se balancean en tus estrellas. Comes caviar todo los días y ahora sueñas con comida chatarra. Relájate, es normal, pero aún tienes que eliminar esas plagas de tus estrellas, porque si no, es tu buena suerte lo que robarán esos alborotadores.

ACUARIO

Hoy los planetas están mostrando una gran letrero de neón que dice: "piensa antes de actuar". Por lo general, eso no supone ningún problema antes de la horas de la noche, entonces los planetas te avisan que cualquier cosa puede suceder. Piensa en lo que tienes y en lo que puedes perder antes de hacer alguna tontería.

PISCIS

Los planetas siempre nos enseñan que vivimos para aprender. Si no es tu ex, será tu hermano o un jefe quien revele algo que alguien no quiere que sepas. Curioso como es, los planetas saben que el sabor de la fruta prohibida no es tan dulce cuando los demás también juegan.

