Horóscopo del amor: 29 de octubre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

Aries

El día de hoy puede estar lleno de dudas. Te podría preocupar que tu nuevo amor se fije en alguien nuevo. Estas emociones pueden ser dolorosas en una nueva relación que está construyéndose. Avanza lentamente sin expresarlas. Probablemente no tienes nada que temer, así que no dejes que te entre el pánico si no tienes evidencias sólidas.

Tauro

Puede que hayas decidido llamar a ese amor misterioso pero probablemente él o ella te llame antes. Hoy necesitas tener cuidado para comprender si tienes sentimientos por esta persona o si simplemente tienes ansias por enamorarte por el hecho de enamorarte.

Géminis

Este podría ser un día para recordar si clarificas cómo están las cosas con tu pareja. Si se han mudado juntos recientemente y están tomando decisiones, intenta que él o ella lleve el mando de las negociaciones en vez de intentar controlar el resultado.

Cáncer

Es posible que hoy tengas noticias de una ex pareja. Esta persona podría hacerte saber que está interesada en dar otra oportunidad a aquella relación. Si esto es así, intenta apoyarle en ese intento de continuar con la relación.

LEO

sta noche, la intimidad de una cena romántica podría poner todo en perspectiva. Es el momento de confiar en tu pareja y mostrarle lo que ocultas. Haz saber a tu interés amoroso que puede acceder a ti pero que también tienes problemas personales que resolver. Esto mantendrá la relación en equilibrio.

Virgo

Hoy es un día para la sinceridad pero sólo con aquellas personas que se lo merecen. Ten claro en qué personas puedes confiar, especialmente en el terreno del romance. Puede que hayas estado esperando que las cosas se resuelvan por sí mismas pero parece que tendrás que dar el primer paso.

Libra

Si tu pareja regresa hoy de un lugar lejano, muestra la felicidad que sientes pero sin pasarte. Probablemente acaba de pasar momentos difíciles y su equilibrio no es total. Aunque quizás quieras darle un recibimiento entusiasta, lo mejor sería darle un poco de espacio.

Escorpión

Hoy el romance está en las estrellas y puede que esa persona especial llame. No esperes a quedar juntos. Trata de saber si hay alguna manera de hacer que esta relación funcione. Esa persona no te habría devuelto la llamada si no tuviese interés, así que acepta su ofrecimiento.

Sagitario

Te has tomado el trabajo de conocerte mejor a ti mismo/a y ahora estás recogiendo los frutos. Ya no tienes la obligación de coquetear para que te vean. Ahora también atraes a la gente con tu amabilidad y entusiamo vital. Ahora que el coqueteo es más un juguete que un arma, úsalo esta noche para tentar a tu amor.

Capricornio

Hoy es un día de cambios sutiles para ti, ya que tu nuevo amor muestra que la de él o ella es una amistad verdadera. Incluso aunque tu amor no está de acuerdo con todas tus opiniones, esta persona es real y eso puede ser suficiente. Ahora es el momento de vivir el presente y compartir momentos especiales.

Acuario

Hoy es la noche en la que todo da la vuelta y comienza a tener sentido. Has seguido a tu corazón a través de terrenos bastante peligrosos, pero así ha sido como has avanzado en tu vida. Es el momento de creer en uno mismo, así que confía en tu corazón y te llevará hacia el verdadero amor.

Piscis

Los planetas del amor son a veces tan poderosos que pueden provocar lo impredecible. Hoy recuerda detenerte y oler las flores y disfruta de las pequeñas cosas de la vida. Con la persona adecuada, tu alegría vital puede llegar a ser muy emocionante. Permite a esa persona especial que devuelva la emoción a tu vida.

