Horóscopo del amor: 29 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

La honestidad es clave y la transformación está en marcha. El día de hoy está repleto de ocasiones propicias, y tú y tu pareja podrán disfrutar de la alegría del éxito y la pasión después de tiempos complicados. Tu nueva forma de ver esta relación está siendo aceptada.

TAURO

Ojalá que hayas disfrutado del descanso del último par de días porque ahora es el momento del drama, la diversión el romance y las generosas muestras de afecto. La diversión comenzará esta noche, tanto si tienes pareja como si no. De lo único que tienes que preocuparte es de que ninguno de los dos esté tan exhausto que no pueda ir a trabajar mañana.

GÉMINIS

Si tu pareja regresa hoy de un lugar lejano, muestra la felicidad que sientes pero sin pasarte. Probablemente acaba de pasar momentos difíciles y su equilibrio no es total. Aunque quizás quieras darle un recibimiento entusiasta, lo mejor sería darle un poco de espacio.

CÁNCER

Si de repente una pequeña provocación motivada por los celos te hace sentir enojo, cuanta hasta 20 antes de reaccionar desproporcionadamente. Piensa si un momento de satisfacción puede merecer todas las dificultades posteriores.

LEO

Si alguien puede convencer a cualquiera de cualquier cosa eres tú y no necesitas mucho tiempo para ello. Naciste con ese don pero ahora necesitarás la mitad de tiempo del normal para convencer a alguien. Ten cuidado con el destino de tus esfuerzos.

VIRGO

Si parece que es lo oportuno hoy, ¡hazlo! En esta ocasión, no tiene sentido pedir otras opiniones. ¡Hoy es un comienzo emocionante! Las chispas siguen volando esta semana; ¡disfruta de la emoción! Disfruta de la atención que estás recibiendo de esa persona especial.

LIBRA

La felicidad da forma a tus estrellas hoy y el resto de los próximos ciclos. Si continúas con el rumbo actual, probablemente te llevará hasta un amor muy intenso y profundo. Todo lo que necesitas es mantener una actitud positiva y feliz y los planetas harán el resto.

ESCORPIO

Diviértete esta noche. Fuérzate a hacerlo. Incluso si no estás de humor para salir, probablemente tu pareja lo esté y ya sabes cómo eres, una vez que salgas, te divertirás. De hecho, probablemente seas el alma de la fiesta. Vamos.

SAGITARIO

¿Has realizado otro intento por ganarte el afecto de alguien? Definitivamente, se darán cuenta y tal vez te den otra oportunidad. A pesar de que fue un poco extraño la primera vez, la segunda vez, sin duda, resultará bien.

CAPRICORNIO

Aquí la tienes: la oportunidad perfecta para decir exactamente qué es lo que sientes a la persona que te tiene en la palma de su mano. Puede que no te sea fácil hacerlo, pero esa conversación puede llevar a una relación a largo plazo que valorarás. ¡Así que empieza a hablar!

ACUARIO

Aquí llega un espontáneo alivio de la posible frustración de los pasados días. Probable-mente no sea una buena idea hacer planes, al menos no públicos. ¿Por qué no se quedan en casa, encienden velas, disfrutan de una buena cena y apagan las luces pronto?

PISCIS

