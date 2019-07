Horóscopo del amor: 29 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Si estás en una relación, no tienes necesidad de comportarte de manera vengativa. No probarás nada con ello. Y en el ámbito de las relaciones, es un pecado, sólo conduce a mentiras, peleas y angustia. Hoy es el día perfecto para reconsiderar tu actitud. ¡No te demores!

TAURO

¡Ya basta! Es momento de tranquilizarse. Últimamente, tu endeble enfoque con respecto a las citas está siendo malinterpretado como promiscuidad. Aunque no sabes cómo actuar de otra manera, por favor reevalúa tu aproximación al mundo de las citas.

GÉMINIS

Debido a tu reciente forma de pensar, puede que te pierdas de conocer a alguien especial. Además, por favor no te ofendas por las observaciones mordaces de otras personas. Si te atacan, no es nada personal, y en realidad esto te mantiene a tono con la realidad.

CÁNCER

Es bueno recordar el viejo adagio "haces daño a quienes más quieres", sea la persona buena, mala, o indiferente. Tal vez hoy por la tarde una conversación tranquila con cócteles con tu amor favorecerá la comunicación y sanará algunas heridas.

LEO

No te lo juegues todo a una carta hoy, especialmente en los asuntos del corazón. Por favor, deja las líneas de comunicación abiertas y mantén una actitud positiva. De esta manera atraerás la energía, y eso es justo lo que necesitas.

VIRGO

Basta de perder tiempo con la negatividad. Hoy préstale mucha atención al lenguaje corporal. Te sorprenderás de lo que te enterarás sobre tu potencial pareja. ¿Crees que te obsesionarás con cada señal? Bueno, no todo tiene por qué tener sentido y sin duda te darás cuenta de ello.

LIBRA

No te olvides de cuidar de ti hoy independientemente de si te apetece o no. Por supuesto, es difícil cuidar de sí mismo cuando lo único que haces es preocuparte por el estado actual de tu vida amorosa. Pero no te preocupes, el futuro parecen tener un aspecto mucho más positivo.

ESCORPIO

Las cosas han sido difíciles últimamente. Bueno, ¡diviértete hoy porque es tiempo de celebración! Dale la bienvenida a la aparición de esta libertad recién encontrada con un ritual al aire libre. El aire fresco y un paseo con esa persona especial sin duda les hará bien a los dos.

SAGITARIO

¡Hoy las bromas podrían llevar a algo atrevido a última hora! No pierdas esta oportunidad de compartir un momento muy íntimo con ese cariño. Aunque el esfuerzo puede resultar agotador, respira profundamente para no perder esta oportunidad.

CAPRICORNIO

Hoy la noche tiene un aspecto muy prometedor en el reino del amor. Así es; tú y tu amor están destinados a reunirse bajo las estrellas. Así que piensa de forma positiva con respecto a los malestares del día; esto también pasará. Recuerda, las cosas tienen primero que empeorar para poder mejorar.

ACUARIO

Tu actitud de santurronería está teniendo un efecto negativo en tu mundo sentimental. ¿Lo has notado? Bueno, abre los ojos y cambia algunas cosas, ¡rápido! Como consecuencia, tu vida amorosa sufrirá si no realizas un rápido ajuste de actitud.

PISCIS

No te dejes llevar hoy. De hecho, es el momento perfecto para abandonar ese desagradable hábito. Hay cierta persona que ha estado deseando en secreto que realices ese cambio en tu salud, y es por razones egoístas. ¡Esta persona quiere llegar a conocerte mejor!

