Horóscopo del amor: 28 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy es un día para dejar volar la imaginación así que no tomes ninguna decisión apresurada. Tu mente no puede dejar de inventar todo tipo de escenarios distorsionados para torturarte. Lo que tienes que recordar es el nivel de relación que tienes. ¿Todavía apenas se conocen?

TAURO

Ahora que ya has superado los primeros obstáculos del amor comienzas a darte cuenta de que un amor puro y especial no es un regalo que se da a cualquiera. Un gran amor es un tesoro que se da a los devotos al final de un largo viaje. Es la reciprocidad lo que mantiene la fuerza de la vida.

GÉMINIS

Las complicaciones rigen los cielos hoy así que ten cuidado y permanece en guardia. Cenar con alguien del sexo opuesto no es ser infiel, pero los planetas apuestan que si no se lo dices a tu pareja, hay una razón, y no necesariamente una buena.

CÁNCER

A veces parece que hablas de tu pareja como si estuvieras tratando de convencerte de que es la persona correcta. Cuanto más lo intentes más debes reflexionar por qué lo haces con tanto ímpetu. El amor debe venir de forma natural y si necesita que te convenzan de que es amor, no es el verdadero.

LEO

Quizás sea el momento de un enfoque más maduro. Podrías estar reaccionando a estos intercambios emocionales, en lugar de involucrarte en ellos. Parece que tienes un poco de miedo a comprometerte pero al mismo tiempo te cansa la soledad. Puedes llenar el vacío o tomarte tiempo para buscar el amor verdadero.

VIRGO

Ha llegado el momento de cruzar la línea y hacer saber a la persona que te interesa que quieres llevar esto al siguiente nivel. El siguiente nivel no consiste en un compromiso, es la conciencia de que los dos van a tratar de entender las necesidades, carencias, deseos y temores del otro.

LIBRA

Hoy los planetas traen una de las partes más difíciles de ser humano; es difícil saber lo que tienes hasta que lo pierdes. La naturaleza humana da por sentadas las necesidades diarias, pero no es una sabia decisión para ti hoy. No todo lo que brilla es oro.

ESCORPIO

En este día, los polos opuestos se atraen. Alguien que no pensaste que era tu tipo puede parecer mucho más atractivo hoy. Estás en un momento en el que te das cuenta que no necesitas las cosas que pensaste que necesitabas y también eres consciente de que te puede gustar alguien que no siempre está de acuerdo contigo.

SAGITARIO

Este parece un día para tomar decisiones, pero las decisiones que se tomen hoy no pueden durar mucho tiempo. Existe una gran confusión en los cielos, aunque el día parezca claro y abierto. Ten cuidado con los romances que se inicien hoy. Parecen reales, pero el día tiene sus ilusiones.

CAPRICORNIO

En tus planetas está la exploración de los sentimientos más íntimos. Busca los lugares más recónditos, en los que se guardan los secretos y la magia. El increíble misterio de lo oculto te impulsa y cuanto más aprendes acerca de una pareja así, más que necesitas saber. Luego llega la calma.

ACUARIO

Los planetas te advierten que tengas cuidado de tu propia naturaleza traviesa. Cuando estás lejos de casa tiendes a hacer cosas que no harías allí donde todo el mundo te conoce. Lo que sucede en el paraíso por lo general se queda en el paraíso, pero ten cuidado porque eso no es necesariamente así.

PISCIS

Hoy los planetas no proyectan la confianza de ayer y probablemente estés empezando a preguntarte qué está pasando. Si ya echas en falta la confianza y seguridad en una nueva relación, pregúntate si vale la pena seguir.

