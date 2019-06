Horóscopo del amor: 28 de junio de 2019

Horoscopo del amor: 28 de junio

Que el destino no te sorprenda, checa tu horóscopo de amor...

ARIES

Los asuntos laborales serán absolutamente importantes para ti ahora, tanto es así que puede que tengas que cancelar la cena con tu pareja, o al menos llegar tarde. Para de camino para comprar algo para decir que lo sientes: una tarjeta, una rosa, o una película que se ha estado muriendo por ver.

TAURO

¿Hay alguien que has estado echando de menos durante un tiempo? Bueno, ¡sorpresa! Esa persona ha estado pensando en ti también, y se está preparando para ponerse en contacto contigo. Ya sea a través de una carta, una llamada, un correo electrónico o que aparezca en tu puerta, de un modo u otro, recibirás una deliciosa sorpresa.

GÉMINIS

Es hora de jugar hoy, a lo grande. Así que, no importa quién venga o qué oportunidad te ofrezcan, si conoces a esa persona, o sabes de ella lo suficientemente como para tener la completa seguridad, adelante. Te encantan las aventuras, y estás a punto de vivir una realmente maravillosa en estos momentos.

CÁNCER

Toda tu atención estará centrada en tu pareja ahora, incluso aunque no muestre tanta devoción hacia ti como te gustaría. Ten en cuenta lo que está pasando en tu propia vida, y no te enfades demasiado. Trata de pensar en cómo reaccionarías si estuvieses en su lugar.

LEO

Esta noche, después de días de muchísimo trabajo, recibirás una maravillosa atención de la persona que más amas en el mundo. No creas que es sólo "suerte", porque no lo es. Te has ganado su atención, ¡y ya es hora de que la recibas!

VIRGO

Cuando se trata de relaciones a largo plazo, siempre ha sido muy fiel y responsable, tanto es así, que puedes sentir la necesidad de retirarte un poco ahora y hacerle saber que atender a tus propias necesidades es también importante. No te sientas culpable por ello.

LIBRA

El próximo par de días, una persona especial a la que quieres hará que la pases realmente bien, tan bien, que de hecho, sentirás que cualquier otra persona también te mima. ¿Eso quiere decir que la diversión va a terminar pronto? No, en absoluto. De hecho, ¡sólo puede mejorar!

ESCORPIO

Incluso si los miembros de la familia están reclamando tu atención, debes pensar en lo que podría significar para tu relación si les contestas. No dejes que nadie se interponga entre tú y tu pareja. Si no tienes pareja, no dejes que los deseos de tu familia se interpongan entre tú y alguien que sabes que está destinado a ser tuyo.

SAGITARIO

Tu habilidad con las palabras tiene fama. De hecho, no hay nada más famoso acerca de ti recientemente que tu don con la palabra. Eso te va a venir muy bien ahora, ya que alguien que amas te pedirá tu consejo hoy, y no hay realmente manera de que seas capaz de apaciguarle hasta que se lo proporciones.

CAPRICORNIO

Los asuntos financieros reclamarán un poco de tu atención ahora, y lo más probable es que la atención de tu pareja sea atraída por ellos también. Si tal siente verdadera molestia por préstamos que has hecho que no han sido devueltos o asuntos similares, hazle la promesa de consultarle la próxima vez.

ACUARIO

Los secretos y tú no se llevan bien últimamente. Crees firmemente que la honestidad no es sólo la mejor política, es la única. Si tienes la necesidad de revelar un secreto, sin embargo, asegúrate de que hablas con todo el mundo que está involucrado antes de hacerlo. Sobre todo si está relacionado con amor o relaciones.

PISCIS

Si no tienes pareja, hay todo tipo de oportunidades ahí fuera para que puedas conocer a alguien nuevo y emocionante, y va a llegar a través de un amigo, a través de alguien que te conoce lo suficiente para saber quien te puede gustar. ¿Por qué no aceptar la invitación?