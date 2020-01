Horóscopo del amor: 28 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Si tu pareja no aprecia ese estupendo rasgo... entonces ¿por qué molestarse? Eres una persona encantadora, ¿lo entiendes? Además, ¿a quién le importa lo que piense la gente en general? ¿Desde cuándo te preocupa eso? Hoy, ¡TÚ eres quien tiene mucho atractivo!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Si hoy surge una oportunidad de una relación, decídete rápidamente en vez de quedarte a observar. Mientras te tomas tu tiempo, alguien más podría aparecer y decidir por ti. Recuerda que las acciones dicen más que las palabras. Arriésgate ahora por el amor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Si hay algo de lo que disfrutas ahora mismo, es de tu familia primero y de tus amigos después. Así que si de repente surge una disputa con un amigo cercano tendrás que conservar la calma, evita decir algo que no puedas cambiar si tu pareja está involucrada de alguna manera. ¡Buena suerte!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Si sientes inquietud, la energía de hoy podría ser la culpable. La calma y la estabilidad podrían ganar la batalla en los asuntos del corazón. Si actúas con demasiada rapidez el objeto de tu afecto podría malinterpretar tu atracción como mero ataque. Mantén la calma.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Si no tienes pareja, sal con amigos hoy...el amor se encuentra en sus cartas, ¡y sientes que vuelas como una nube! ¡Literalmente! Si no, puedes perder una oportunidad de amor que te puede dejar con la duda, ¡pero que sin duda te dejará en un estado mejor al de antes!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Si no te deshaces de la energía negativa esto podría suponer un peso en tu corazón. Con esta configuración de energía, ¡piensa de forma positiva! Da un paseo enérgico, respira positivismo y deshecha el negatividad. Tu pareja apreciará tu optimismo y tu nueva perspectiva.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Con suerte te habrás quitado todas esas ganas de hibernar porque durante el próximo par de días se te van a presionar con fuerza para que seas el centro de atención. Oh, y hay una sorpresa que no querrás perderte.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIÓN

El arrimarse tanto la semana pasada ayudo, ¿verdad? ¿Están las cosas un poco mejor en cuanto a los asuntos del corazón? ¡Creo que sí! ¿Por qué parar hoy cuando tu amor se deleita con tu atención?

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

Si un amor de tu pasado aparece hoy, es importante que tu pareja actual no se intranquilice. Puede que esto sea inevitable pero recuerda que tu principal responsabilidad es con tu relación presente. Sé cortés, pero hazle saber a tu ex que no puede interponerse en tu relación actual.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

Si hay alguien que tiene imaginación, eres tú, especialmente cuanto estás en compañía de alguien con el suficiente ingenio como para compartir contigo tu juego favorito: bromear con palabras. Prepárate para bromear con alguien nuevo y que también lo hace bien, alguien que quizás también quiera jugar otros juegos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Si todo parece ir como te gustaría, no te preocupes ni pienses que va a pasar algo malo. Los cielos acaban de decidir que es tu turno para los buenos tiempos. ¿Y con quién compartirlos? Seguro que hay una lista de admiradores. Elige con cuidado.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

Si el amor llama hoy a tu puerta, ¿la abrirás o lo ignorarás? Todos llegamos a hartarnos pero para hacer que las cosas funcionen en tu vida necesitas vencer tu cinismo. Dedica ahora algo de tiempo a liberarte de cualquier negatividad relativa a tus relaciones. Este enfoque será recompensado en el futuro.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.