Horóscopo del amor: 28 de agosto de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

La conclusión es que tu suerte sigue siendo fuerte y tan rápido como lleguen los problemas las cosas se arreglarán. Un amor que ha sobrevivido a un desafío es incluso más fuerte y con él la atracción se hace más profunda. Disfruta de cada momento de los días de romance porque hacen que la vida valga la pena.

TAURO

Si el gusanillo de viajar te ha llevado a los trópicos, sé consciente de que este tipo de tormentas estacionales pasan rápidamente. Cuando se van el aire es fresco y vibrante. Los planetas te aconsejan que si has llegado hasta aquí, espera a ver a dónde te lleva. Al mismo tiempo, reflexiona sobre tu existencia en el paraíso.

GÉMINIS

Descubrir la verdad es el objetivo de los planetas y cuando este trabajo se lleva a cabo todo tipo de sorpresas son reveladas. La primera sorpresa es que tu amigo ya tenía una idea bastante clara de lo que estaba pasando. La pregunta ahora es ¿por qué no reaccionar y decir algo?

CÁNCER

Los celos rigen hoy a tu planeta: el jefe se ha ido, el chisme está circulando, y tu antigua némesis de la oficina probablemente se regodea. Están actuando como si hubiesen visto esto antes y te está afectando. Tu consejo planetario es: no saques conclusiones precipitadas, aunque es posible que lo hayas hecho.

LEO

Para que dure el romance tiene que haber equilibrio y aventura en la relación. Ahora que están llegando a condiciones de igualdad, no te asustes por las aventuras íntimas. Si no compartes el goce de vivir la vida, lo único que queda es la lucha.

VIRGO

Las autorreflexiones se encuentran en los planetas hoy. Aunque estés experimentando los celos y la desconfianza, has aceptado una propuesta dudosa. Estás cansado/a de quedarte en casa y puede que hayas aceptado una propuesta amistosa de alguien al que no conoces muy bien.

LIBRA

Siempre que las cosas van bien, te quedas esperando con nervios a que puedan ir mal. Esa tensión puede incluso hacer que tu historia de amor vaya en el camino equivocado. Sal de este atolladero y date cuenta de que te mereces tener el amor verdadero.

ESCORPIO

Has luchado para llamar su atención y ahora que la tienes, simplemente no tienes la seguridad de quererla. Por lo tanto, ¿se trata de tu neurosis? ¿Tiene que ver esto con la conquista o el afecto, o tal vez con ambas cosas? Un cazador se aburre una vez que la persecución ha terminado.

SAGITARIO

Por fin has decidido que esta es la persona correcta y ya estás listo/a para hacérselo saber, cuando un amigo te informa que han visto a él o ella con otra persona. No te precipites en conclusiones; podría ser un hermano o una vieja amistad y además no te pertenece.

CAPRICORNIO

Los tontos se enamoran, los hombres sabios temen pisar. Ese es el proverbio del día. Es cierto que si esperas demasiado tiempo te perderás muchas posibilidades pero una oportunidad real casi siempre te dará tiempo para una segunda mirada. Tómate el día para revisar cosas, y luego reflexiona sobre ellas.

ACUARIO

Hoy es un día para silbar otra melodía. Estás abierto al cambio y los planetas han cambiado tu perspectiva. Te demuestran que el juego sólo te puede llevar hasta allí, así que ahora te estás preguntando qué es lo siguiente. Justo cuando menos te lo esperas, el amor puede llegar desde los lugares más insospechados.

PISCIS

Las nuevas relaciones y el talento local deberían demostrarte que son rápidos. Probablemente irás de cita a relación muy rápidamente, ya que parece que ambos están buscando lo mismo: una relación seria en lugar de una aventura pasajera. El amor podría seguir.

