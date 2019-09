Horóscopo del amor: 27 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Eres muy temperamental y te enojas por todo, tu pareja sabe eso y le gusta sacarte de tus casillas, no le des el gusto porque si no esto será algo frecuente y poco a poco os irá alejando el uno del otro.

TAURO

Si tu pareja no te entiende, llénale de razones y ábrele tu corazón. Exprésate desde tu interior y no te dejes nada en el tintero. Debes ser sincero/a y valiente para exponerte.

GÉMINIS

No permitas que tus palabras se las lleve el viento, si no puedes cumplir tus promesas no las hagas en un principio, ya que esto te resta credibilidad y hace que las personas empiecen a perder la confianza en ti.

CÁNCER

Conocerás a una persona encantadora cuyas cualidades podrían corresponder con las de esa persona que tanto has anhelado encontrar en tu vida. Date la oportunidad de conocerlo/a mejor para iniciar una relación estable y ábrele al amor, las puertas de tui corazón sin miramientos.

LEO

Una propuesta de matrimonio o compromiso está en el aire: No te sorprendas si tu relación cambia de horizontes y da un paso de gigante para su devenir en el futuro. Disfruta de este gran momento que estás viviendo en el amor.

TE PUEDE INTERESAR: Zodiaco: parejas que tienen más suerte en el dinero

VIRGO

Quizás no sea el momento del romance, necesitas pasar un tiempo a solas contigo mismo para poder reencontrarte. Es una etapa que necesitas atravesar para crecer como individuo y no volver a caer en los errores del pasado. Disfruta de este momento, debes aprender a estar bien solo y no depender siempre de tener una pareja a tu lado.

LIBRA

La soledad no siempre tiene porque ser mala es un momento donde te permites encontrarte con tus propios pensamientos y conocerte más a ti mismo. No busques una pareja por el simple hecho de no querer estar solo/a. Tu momento llegará.

ESCOPIO

Compra unas flores y sorprende a tu pareja visitándola en el trabajo e invítala a comer. Estos son detalles que las personas agradecemos mucho y reconfortan más. La sorpresa es un gran aliado en las relaciones.

SAGITARIO

Cree en ti y sube tu autoestima, no dejes que las críticas de los demás te impidan perseguir a la persona con la que sueñas. Olvídate ya del que dirán y se valiente declarándote a él/ella, de lo contrario podrías acabar arrepintiéndote.

CAPRICORNIO

Hoy aparecerán personas en tu vida que quieren alejarte de tu verdadero amor. No te dejes engañar y llevar por sus falacias y escucha atentamente a tu corazón para encontrar una solución a este problema.

ACUARIO

Las relaciones pueden llegar a ser complicadas, pero es parte del aprendizaje. ¡Anímate! Si esa relación tuvo que terminar, ¡Pues que así sea! Eres una buena persona y conseguirás a alguien mejor. Debes creer en tí mismo y no dejar que tu autoestima se resienta por este fracaso.

PISCIS

Escucha las reflexiones de tu pareja e implícate más emocionalmente. De lo contrario, vuestra relación podría llegar a su fin de una forma irreversible y acabarás arrepintiéndote.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.