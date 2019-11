Horóscopo del amor: 27 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy espera lo inesperado. Podría tratarse de una llamada telefónica sorpresa de alguien del trabajo en quien nunca antes habías pensado de manera romántica. Si no causa ningún problema en el trabajo, trata de abrirte a este acontecimiento inesperado. Podrías sorprenderte de cuánta diversión puedes tener con esta persona.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Las expectativas pueden obstaculizar la construcción de relaciones así que mantén tu entusiasmo alto y las expectativas bajas. De esta manera, cuando ciertas expectativas se cumplan sentirás que estás avanzando en lugar de preguntarte acerca de qué expectativas aún no han sido cumplidas.

GÉMINIS

Ciertos asuntos familiares amenazan con mantenerte lejos de la persona amada pero, si eres inteligente, serás capaz de encontrar tiempo tanto para la familia como para tu amor. No dejes que sufra ninguna de las partes. Después de todo, como sabes, puedes servir bien a dos partes. A eso se le llama "multitarea".

CÁNCER

¿Sientes la necesidad de tomarte un día libre, simplemente porque sí? Bueno, sabes que no necesitarás demasiado esfuerzo para convencer a tu pareja para que se vaya contigo, así que ¿por qué no? Además, ¿cuándo fue la última vez que te tomaste un día libre?

LEO

¿Sientes como crece tu energía? No estás alucinando, es así, y no es de extrañase. El Universo ha decidido sacarte de ese silencio que te has autoimpuesto y darte una oportunidad para que te hagas notar. No la rechaces. Vístete con tus mejores galas y diviértete. ¡Es el momento!

VIRGO

¿Te sientes juguetón/a hoy? ¡Así que se trata de ese alguien especial! Te sientes como si no hubiese tiempo suficiente en el día para cuidar de todos tus deberes, ¿no? Aparentemente eso arruina tu "tiempo libre" con esa persona especial, ¿verdad? Te equivocas. Todo esto puede cambiarse.

LIBRA

Vístete hoy con lo mejor que tengas porque esto marcará la diferencia. ¡Ya lo verás! ¡Esta es tu noche! Vístete para impresionar. ¡Escribe algo a tu pareja y te sentirás estupendamente!

ESCORPIO

Cada día que pasa en una relación, se fortalece o debilita el vínculo. Trabaja todos los días para hacer que tu relación sea más fuerte. No dejes que otras personas que están celosas de lo que tienes lo arruinen. Hoy puede que tengas que establecer los límites con cierta persona que debe saber que no puede traspasarlos.

SAGITARIO

¿Sientes que últimamente has estado en una montaña rusa emocional, sobre todo cuando se trata de asuntos del corazón? A pesar de que piensa lo contrario, tal persona quiere lo mismo. Hoy, céntrate en ti mismo/a para que tengas la energía de hacer frente a la relación en cuestión.

CAPRICORNIO

Incluso si siempre has sido una persona popular, siempre hay tiempos de soledad en la vida de todo el mundo. No tengas miedo de que éste sea el comienzo del final del romance, al contrario: debería de ser un momento de transformación hacia la comprensión del verdadero amor.

ACUARIO

Aunque puedas sentir miedo, trata de no rendirte ahora en una nueva relación. La pro-fundidad de tus emociones es probablemente una señal de lo que sientes por la persona con la que te relacionas e indica que esta relación es muy importante para ti.

PISCIS

Todo tu mundo va a sufrir un cambio rotundo, ¡y eso es algo positivo! Para encontrar el equilibrio en esta situación, las estrellas favorecen que mires a la situación desde el punto de vista de tu pareja. Hará que tengas una mejor comprensión de los propósitos de tu amante. El perdón es fuerte hoy.

