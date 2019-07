Horóscopo del amor: 27 de julio de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Lo mejor para ti hoy será creer en lo irracional. ¿Por qué? Porque si buscas, ¡no encontrarás! Y ese alguien especial está ahí, frente a ti, y estás perdiendo esta oportunidad de encontrar el amor buscando en los lugares "normales".

TAURO

Salte fuera de los límites, pero ten cuidado con tus comentarios punzantes, puedes hacerle daño a alguien que no se lo merece y eso sólo dará lugar a múltiples problemas. Si algo te está molestando, camina, respira profundamente y cuenta hasta diez.

GÉMINIS

Las palabras mordaces causarán noches solitarias en tu futuro cercano si arremetes contra alguien. Prueba con la risa, la cual es contagiosa esta semana. En un entorno social, no tengas miedo de compartir bromas con buena intención. Hay alguien que ha estado durante meses muriéndose por escucharte reír.

CÁNCER

Si es que hay problemas en tu relación, opta por analizar la relación que compartes con tu pareja actual. ¿Puedes verlo en la bola de cristal? ¿Será que el amor te ciega y le echas la culpa a los aspectos no tan positivos de tu relación? Háblenlo, una comunicación abierta puede terminar en una sesión erótica.

LEO

¿Es esto un esfuerzo duradero? Observa de cerca el asunto hoy. Ocultar esa mentira sólo empeorará las cosas. ¡Confiesa! Tu pareja, aunque enojada al principio, quedará impresionada al final con tu honestidad. Tú también te sentirás mejor.

VIRGO

Hoy sentirás que se te quita un gran peso del corazón. La honestidad hará inevitablemente que su vínculo sea incluso más fuerte. Al alma le sienta bien descargar de vez en cuando; ¡sácalo todo! Tu pareja estará muy agradecida por tu enfoque ligero y despreocupado hacia las cosas.

LIBRA

Hoy es la oportunidad perfecta para "probar" tu conexión. ¡Las chispas van a volar sin duda! ¡Disfruta! Se impone dormir un poco más, ya que habrá fiestas sin fin. ¡Prepárate para momentos salvajes con esa persona especial!

ESCORPIO

¡El amor está en tus cartas! Aprovecha la ocasión propicia. Pero ten cuidado, si actúas de manera demasiado agresiva, puedes asustar a esa potencial pareja con tu atrevido comportamiento. Es el momento de tomar al toro por los cuernos, pero sé suave con tu enfoque.

SAGITARIO

¿Has realizado otro intento por ganarte el afecto de alguien? Definitivamente, se darán cuenta y tal vez te den otra oportunidad. A pesar de que fue un poco extraño la primera vez, la segunda vez sin duda habrá suerte.

CAPRICORNIO

Mantente alerta hoy hacia todos los aspectos de tu vida. Además, presta atención a tus mascotas esta semana. El lenguaje corporal te dará pistas sobre el carácter de esta nueva atracción tuya. ¡Las mascotas huelen estas cosas! Así que si empiezas a tener dudas sobre esta persona y tu perro gruñe, confía en tu perro.

ACUARIO

Hoy tienes la intención de no fallar. Sin embargo, es imperativo que pospongas cualquier decisión importante en esta relación hasta el final de este mes. Las estrellas no están a favor de la arrogancia, ¡y la relación fallará si no tienes cuidado con dónde pisas!

PISCIS

Si esa persona especial está inusualmente intranquila, dale tiempo para pensar en ello. No significa que no tenga afecto o sentimientos hacia ti. Simplemente significa que tu cariño necesita de un tiempo a solas; la ausencia hará crecer el cariño.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.