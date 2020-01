Horóscopo del amor: 27 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Diviértete esta noche. Te lo debes a ti mismo/a y se lo debes a tu pareja: es el momento de salir a pasarla bien. Si sientes vergüenza por liberarte y hacer aquello que quieres hacer, vete a una fiesta de disfraces y prueba. ¡Libérate!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

¿Has donado sangre últimamente? Hoy la alineación de los planetas reclama realizar obras de caridad. Y afróntalo: el bar no ha sido muy propicio para tu vida amorosa últimamente, ¿verdad? ¡Por fin! ¡Vete a donar! ¡La donación de sangre es amor Universal!

GÉMINIS

Después de haber notado el prolongado final de la relación pasada, hoy decidirás darle más tiempo para cerrarla. Al no presionar, permites que la situación se solucione por sí misma y a su propia velocidad, lo cual es generalmente lo mejor para todas las personas involucradas.

CÁNCER

Eso es. Estás a punto de dejar escapar un increíble número de comentarios, que no tienen nada que ver con lo que está acostumbrado tu audiencia habitual. Si se sorprenden, que no te moleste. Tu pareja probablemente quedará impresionada y te recompensará apropiadamente por tu valentía.

LEO

Este es otro día para la diversión. Si tienes pareja, deberían olvidarse del mundo y pasar el día juntos, viajando o simplemente en casa, disfrutando de su tiempo a solas. Si no tienes pareja, ¡sal y conoce a alguien!

VIRGO

Esta es la oportunidad de sentarte y tener la conversación que has estado deseando tener con tu pareja. La conversación sobre dinero y sobre las finanzas conjuntas en particular. Si estás dispuesto/a, llama. Te sorprenderá cuánto pueden progresar si los dos hablan con total honestidad.

LIBRA

Las amistades que hablan mal de tu pareja o siembran desconfianza suelen hacerlo por su propio bien y no por el tuyo. Les gusta disimularlo para que parezca como si realmente se preocupasen pero, en el fondo, no quieren que tengas lo que ellos no tienen. Elige a tus amistades con cuidado, especialmente hoy.

ESCORPIÓN

¡Sal y flirtea un poco! ¡Hará que hoy superes los fríos momentos emocionales! Vive, ¿de acuerdo? ¡Deja de sentir lástima por ti mismo/a! Tu alma gemela te espera en el más insospechado de los lugares. Así que... ¡deja de recluirte, sal y déjate ver!

SAGITARIO

Hoy baja la cabeza de las nubes. No hay necesidad de mirar más allá, ¡tienes delante de ti lo que has soñando! ¡Agárralo! ¡Es el día perfecto para hacerlo! ¡Qué podría ser mejor que un flechazo nuevo! Tal persona sin duda apreciará la atención.

CAPRICORNIO

Hoy dale algo de espacio a tu pareja. Los planetas gritan confrontación y el asfixiar a tu querido/a con amor tendrá el efecto opuesto al que estabas esperando. ¡Ni siquiera te molestes! Mañana será otro día.

ACUARIO

Haz algo por hacerle saber a esa persona especial qué tan importante es para ti. No tienes que hacer grandes esfuerzos pero si estás de humor, adelante. El objetivo es aprovechar el día para construir una sólida base para una relación larga y fructuosa.

PISCIS

Crecer es el mensaje del día. Si cambiamos nos redefinimos y no nos estancamos. El cambio incorrectamente pensado y demasiado estancamiento pueden meterte en problemas. Mientras aprendas y crezcas, siempre habrá esperanza de que tu amor continúe.

