Horóscopo del amor: 27 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Alguien te podría llamar la atención hoy pero sientes demasiada timidez como para acercarte. De cualquier modo, deberías intentarlo y presentarte. Si pasa demasiado tiempo, se olvidará de ti. Prueba a ir a su lugar de trabajo con una excusa para comenzar una conversación y espera a ver a dónde lleva esta.

TAURO

Hoy podrías hacer cualquier cosa y tener éxito así que, ¿por qué no utilizar esta energía en el amor? Lo bonito de este ciclo es que no tienes que hacer nada salvo ser tú mismo/a. Simplemente siéntate y disfruta porque una fuerza más grande está ahora al mando.

GÉMINIS

Puede que hoy estés mirando al amor desde diferentes sitios. Recuerda que en todas relaciones, no importa lo sólidas que sean, hay cosas buenas y malas. Puede que te des cuenta de que es importante aceptar a tu alma gemela exactamente como es en vez de como te gustaría que fuese.

CÁNCER

Hoy podrías conocer a alguien que te quiera simplemente por lo que eres, sin querer cambiarte en absoluto. Él o ella podría incluso encontrar tus peores rasgos divertidos y atractivos. Confía en esta persona para que te ayude a profundizar en los asuntos del corazón y para aprender en el arte del amor.

LEO

Las estrellas te dicen hoy que no te conformes con nada que no sea el verdadero amor. Si aparece alguien que no está mal pero que no es realmente lo que estás buscando, no te guíes por la desesperación. Necesitas esperar a alguien que sea realmente lo que quieres en vez de conformarte con menos.

VIRGO

No dejes que hoy el tiempo afecte a tu relación. Incluso aunque el Sol esté escondido, todavía puede iluminarte por dentro. Usa tu propia luz para mantener el amor vivo en tu relación. A medida que tu actitud positiva atrae a tu amor hacia ti, él o ella te apreciará incluso más.

LIBRA

Puede que acabes de experimentar el difícil final de una larga relación y ahora tengas miedo de quedarte solo/a. Tus miedos son probablemente injustificados porque hay una nueva relación justo a la vuelta de la esquina. No hay nada como un nuevo amor para ayudar a olvidar el dolor del pasado.

ESCORPIÓN

Aunque siempre hayas sido alguien popular, siempre hay épocas de soledad en la vida de todo el mundo. No tengas miedo de que éste sea el comienzo del final del romance, al contrario: debería de ser un momento de transformación hacia la comprensión del verdadero amor.

SAGITARIO

Para ser capaz de amar a alguien más, primero tienes que ser capaz de quererte a ti mismo/a. Hoy puede ser el primer día de una vida dedicada a amarte a ti mismo/a. Cuanto más éxito tengas con este reto, más probabilidad habrá de que encuentres el verdadero amor.

CAPRICORNIO

Puede que hoy, de repente, una amistad casual se torne en algo más. Puede que te descubras más interesado/a en alguien a quien conoces poco de lo que podrías esperar. Esto podría ser el comienzo de algo emocionante, así que prepárate para el amor.

ACUARIO

Hoy alguien en el trabajo podría desprender chispas románticas. Ten cuidado porque más de un corazón podría estar en riesgo. Asegúrate de que te lo tomas con calma porque tu carrera también podría estar en riesgo. Esta persona podría ser una oportunidad a largo plazo pero piénsalo antes de lanzarte a una relación.

PISCIS

Hoy, tu pareja podría salir debido a un viaje de trabajo o a una obligación familiar. Intenta permanecer en conexión a través del teléfono, mensajes de texto o correo electrónico, ya que tu pareja puede estar sintiéndose un poco abandonada y necesita tranquilidad.

