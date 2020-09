Horóscopo del amor: 26 de septiembre de 2020, así te irá

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 26 de septiembre de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Tu personalidad ordinariamente sorprendente es lo que te proporciona tantos amigos, ¿o deberíamos decir "fans"? De todos modos, tus amigos y admiradores se reunirán alrededor de ti en masa ahora, lo cual puede o no gustarle a tu compañía. Todo depende de la forma en que manejes la atención.

Horóscopo Escorpión

Probablemente te estés preguntando qué hacer con ese secreto que te contaron hace poco. Tu dilema, que no será fácil de resolver, es si debes o no contárselo a la persona más cercana a ti, o guardar silencio acerca de todo. Es mejor tener una charla con ella antes de decidir.

Horóscopo Sagitario

Es hora de un poco de tranquilidad, un poco de tiempo de calidad a solas con la persona a la que adoras. Si tienes pareja, no hagas planes con tus amigos. Pueden entristecerse, pero lo superarán. Si no tienes pareja, persuade a tu nuevo amor para que se acurruquen en tu casa con una pizza y una película.

Horóscopo Acuario

Es hora de que ahora te centres en tu carrera que, por supuesto, es una de tus áreas favoritas de la vida. Una oportunidad maravillosa está a punto de presentarse, y te encantará la oferta. Si se trata de un movimiento o cambio importante en tu estilo de vida, habla de ello con tu pareja.

Horóscopo Capricornio

Un nuevo grupo, más espiritual ha atraído tu atención recientemente, y te preparas para bucear con tu habitual entusiasmo sin igual. Eso es maravilloso, y sin duda debes seguir tu intuición. Simplemente asegúrate de que tu pareja no sienta como si la estuvieses dejando atrás. Trata de interesarla también.

Horóscopo Aries

Ha llegado el momento de que puedas conocer de cerca y personalmente a alguien a quien adoras. El Universo ha arreglado una velada íntima para ti, increíblemente amorosa, de hecho, puede ser más de una. Si tienes planes, consigue deshacerlos. Tómate tu tiempo para estar a solas con esa persona especial.

Horóscopo Géminis

Los asuntos de trabajo pueden resultar confusos los próximos días, pero no te importará mucho, es decir, si tienes ganas de un poco de diversión y juegos en el departamento del romance. Puede que tengas que pasar por alto uno o dos informes, pero si lo haces, ¡los "beneficios" serán excelentes!

Horóscopo Tauro

Tu enfoque va a cambiar ahora como nunca antes. Has estado haciendo todo lo posible para impresionar a tus superiores, y ha funcionado. De hecho, es probable que tengas un poco de dinero extra para compartir. Tu pareja estará encantada, especialmente si se lo cuentas durante una cena elegante.

Horóscopo Virgo

No es generalmente del tipo sentimental cuando se trata de las posesiones, pero ahora -especialmente si sucede que estás mudándote o ayudando a alguien a hacerlo- sentirás una nostalgia especial acerca de cada cosa que poseas. Guarda algunas cosas muy especiales para tu amor y los hijos que aún no has tenido.

Horóscopo Leo

Por lo general tu trato es bastante concertó cuando se trata de explicarte, ya sea con un ser querido o un extraño. Sin embargo, durante el próximo par de días irás con el corazón en la mano y tendrás más propensión a expresar cualquier cosa que pase por tu mente o corazón.

Horóscopo Piscis

¿Has pensado en irte de crucero? Si nunca has estado en una de esas "ciudades sobre el agua", ahora puede ser el momento. Necesitas unas vacaciones. Ya lo sabes, y tu pareja también lo sabe. Recoge algunos folletos de camino a casa o revisa algunos sitios web.

Horóscopo Cáncer

¿Quieres hacer sentir a tu pareja como si fuera verdaderamente una parte de tu vida? Bueno, ahora es definitivamente el momento. Los cielos han hecho que puedas estar con un estado de ánimo extremadamente amoroso que no puedas dejar de contagiar a todo el mundo que esté en tu presencia, sobre todo si te quieren.

