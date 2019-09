Horóscopo del amor: 26 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hay viajes en tus estrellas, pero probablemente no vayas a ninguna parte. Podría ser algo como que reservar dos boletos a algún lugar al que siempre has querido ir o un viaje sorpresa de negocios. Estás empezando a preguntarte si es necesario cambiar de dirección en tu camino amoroso actual.

TAURO

Los planetas suelen invertir los papeles y el profesor se convierte en estudiante. Una persona puede mostrar el camino y la otra quizás tenga que caminar detrás. Es por eso que son almas gemelas, porque no sólo se complementan, también se potencian mutuamente.

GÉMINIS

La sinceridad puede resultar hoy de gran ayuda. Llama a tu pareja y expresa tus miedos, pero también comprende su situación. Probablemente descubrirás que la soledad y el aburrimiento han llevado a tu pareja a hacer algunas cosas bastante divertidas y peculiares para pasar el tiempo, pero sin dañar la relación.

CÁNCER

Siempre que las cosas van bien, te quedas esperando con nervios a que puedan ir mal. Esa tensión puede incluso hacer que tu historia de amor vaya en el camino equivocado. Sal de este atolladero y date cuenta de que mereces tener el verdadero amor.

LEO

Has luchado para llamar su atención y ahora que la tienes, simplemente no tienes la seguridad de quererla. Por lo tanto, ¿se trata de esa persona o de tu neurosis? ¿Trata esto de la conquista o del afecto, o tal vez de ambas cosas? El cazador se aburre una vez que la persecución ha terminado.

VIRGO

Por fin has decidido que ésta es la persona correcta y ya estabas listo/a para hacérselo saber cuando un amigo te informa que han visto a él o ella con otra persona. No te precipites en conclusiones; podría ser un hermano o una vieja amistad y además no te pertenece.

LIBRA

Hoy es un día de oportunidades, pero tú decides si las aceptas o no. Todas las oportunidades no tendrán éxito, pero tampoco fallarán todas. Mucho depende de dónde tengas la cabeza. Elige con cuidado y siempre aparecerán más oportunidades.

ESCORPIO

Hoy hay bastante sensualidad en los planetas. Has dejado de perseguir activamente a tu obsesión más reciente, y ahora se estará preguntando por qué y te llamará. Cuando decidas jugar al juego del amor por lo general sólo atraerás a otros a quienes les gusta jugar.

SAGITARIO

Los planetas son tan traviesos como Cupido y un nuevo amor podría entrar en tu vida inesperadamente. Él o ella probablemente te parece mucho más adecuado/a para ti que otras personas, ya que vienen del mismo lugar y tienen mucho más en común.

CAPRICORNIO

Las señales advierten de obstáculos en el camino. Las relaciones no se harán más fuertes a menos que sean puestas a prueba. Las malas condiciones no van a durar, pero deberían darte la oportunidad de ver cómo de bien funcionan juntos cuando la fortuna no sea favorable.

ACUARIO

Según el pronóstico del tiempo, hay tiempo tormentoso en el extranjero. Llegarás al fin del mundo con alguien y de repente te darás cuenta de que apenas le conoces. Llega un poco de pánico con el clima. Los planetas dicen que este es un día para liberarse. Tu amor debería estar allí con los brazos abiertos.

PISCIS

Los planetas indican hoy que te engañas a ti mismo/a y ya no hay ninguna necesidad de hacerlo después de esto. Una vez que hayas dado el salto de la fe, engañarte sólo genera miedo y confusión. Los planetas han trazado una línea: es hora de que seas justo/a con tu amigo/a y hacérselo saber.

