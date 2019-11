Horóscopo del amor: 26 de noviembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

No te rindas si estás esperando una llamada de una persona especial que no se produce hoy. Deja que pasen un par de días y con seguridad se pondrá en contacto contigo. No te frustres tanto que cuando te llame estés ya al borde de un ataque de nervios.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

No dejes que hoy un tercero se entrometa en tu vida personal. Ya se trate de una amistad, compañero de trabajo o tu ex, ahora es el momento de conservar para ti tu relación y tu vida amorosa. Si puedes resistir la tentación de compartir tus secretos con otros, eso te beneficiará en el futuro.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

No dejes que hoy el tiempo afecte a tu relación. Incluso aunque el Sol esté escondido, todavía puede iluminarte por dentro. Usa tu propia luz para mantener el amor vivo en tu rela-ción. A medida que tu actitud positiva atrae a tu amor hacia ti, él o ella te apreciará incluso más.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

No te dejes llevar hoy. Es el día perfecto para abandonar ese hábito desagradable. De hecho, cierta persona ha estado deseando en secreto que realizases ese cambio por tu salud y por razones un poco egoístas, ya que en realidad, ¡quiere seriamente contigo!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

No pases el día pensando en la persona que se fue. En vez de ello, céntrate en la persona con la que estás. Si tu mente sigue instalada en el pasado, nunca habrá sitio para un nuevo amor. Hoy es un día perfecto para deshacerse de los recuerdos, para que así haya espacio para ese nuevo amor.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

No te atrevas a ignorar el teléfono por mucho que de repente decidas que anhelas tener privacidad. Alguien que se preocupa mucho de ti te está buscando y aunque quieres estar a solas, para eso está el mañana. Esa persona a la que has echado de menos está a punto de comunicarse contigo y no quieres perdértelo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

Las personas distintas tienen diferentes formas de fortaleza. Tu pareja puede demostrarte que a pesar de que tú eres quien normalmente está al mando de la situación de hoy, él o ella es quien tiene el control. Lo importante es que sus fortalezas sean complementarias y contrarresten las debilidades de la otra persona.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIO

¡No te demores! Esto terminará con un abrazo cómplice. Decídete, ¡y que sea rápido! Él o ella no va a tolerar tu comportamiento voluble por mucho más tiempo, ¡y hoy tienes que tener claridad con tus intenciones! ¡Puedes hacerlo!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

¿Sientes que últimamente has estado en una montaña rusa emocional, sobre todo cuando se trata de asuntos del corazón? A pesar de que piensa lo contrario, tal persona quiere lo mismo. Hoy, céntrate en ti mismo/a para que tengas la energía de hacer frente a la relación en cuestión.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

¿De verdad crees que es eso lo que está pasando... o estás buscando excusas para evitar esta situación amorosa? Aunque eres brillante, también lo es tu pareja, y no creas ni por un minuto que él o ella no es consciente de lo que estás tramando hoy.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

Normalmente sientes la necesidad de estar cómodamente en casa pero un cambio inesperado en la atmósfera astrológica te ha traído lo último que podías esperar: un viaje de última hora. ¿Por qué preocuparse? Aparentemente, es el momento de un cambio de escenario. Disfruta.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

No pienses en decir ni siquiera una sílaba de lo que te han dicho recientemente. Todos tus sentidos te dicen que no sería una buena idea involucrarse en esto, especialmente si todavía no eres parte de ello. Aconseja a tu pareja que haga lo mismo. Simula no tener absolutamente ninguna idea de lo que sucede.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Únete a nosotros en Instagram