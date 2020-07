Horóscopo del amor: 26 de julio de 2020

El horóscopo del amor y las mejores predicciones para ti, ya están aquí en este 26 de julio de 2020, así que descubre como el cosmos afectará tu vida amorosa el día de hoy, como divertirte y construir las mejores relaciones románticas y duraderas.

Horóscopo Libra

Es imprescindible que busques una segunda opinión, ¡porque al principio muy bien te puede cegar la lujuria! Hoy, las chispas vuelan y sientes mariposas en tu estómago. ¡Es ciertamente difícil tomar decisiones racionales cuando uno se siente de esa manera!

Horóscopo Escorpión

¿Sientes confianza en el terreno del amor? Deberías, porque éste es tu momento. Una vibración positiva está siendo emanada sobre ti, y por primera vez, tu impaciencia será útil. ¡Esa nueva aventura sobre la que has estado reflexionando está lista para ti!

Horóscopo Sagitario

Ahora puedes dejar de lado cualquier cosa aburrida. ¡Hoy es un gran día para que tomes acción! La persona objeto de tu afecto recibirá una grata sorpresa y tendrá mucha apertura a tu iniciativa. Al liberarte del pasado estás abriendo todas las puertas.

Horóscopo Acuario

No te demores, pídele a esa persona con la que has estado soñando salir a cenar. Una cena romántica acompañada de una botella de vino tinto tiene gran potencial de terminar en una gran química y coqueteo. Decídete ahora antes de que pierdas tu oportunidad.

Horóscopo Capricornio

Hoy no sacrifiques la dulzura sólo por el desánimo; ¡saboréala! Toma una decisión; después ponla en acción. No es necesario sufrir sin razón y sin duda estás haciendo que tu persona amada se sienta desgraciada aunque esa no sea tu intención.

Horóscopo Aries

Hoy tendrás una mentalidad muy independiente. Puedes escuchar, ¿pero seguirás el consejo de los demás? Hoy, las estrellas revelan que vas a conocer profundamente qué es lo que quieres de tu relación actual. Escucha a tu corazón, las opiniones de los demás no son importantes en este momento.

Horóscopo Géminis

Hoy puedes aprender mucho de algo si escuchas atentamente a tu pareja. La tolerancia es clave, incluso si sus cambios de humor te están molestando. Recuerda que hay muchas otras razones por las que le amas. Trata de acordarte de esto cada vez que quieras salir corriendo.

Horóscopo Tauro

Una gran explosión de energía te impulsa hoy. Esto sugiere una transformación en tu vida amorosa con alguien que tienes una considerable diferencia de edad. Aunque efímera, podría resultar ser una relación muy gratificante, aunque sólo sea de momento.

Horóscopo Virgo

Hoy, para mantener la cordura y el amor de tu pareja, ¡debes relajarte! A pesar de que tu deseo sexual está en su punto más alto del mes, puede que el de tu pareja esté en el más bajo. Esto cambiará, no siempre será así, y cuando cambie, ¡habrá valido la pena la espera!

Horóscopo Leo

¿Por qué estás evitando esta potencial situación amorosa? Hoy te están malinterpretado como si fueses alguien glacial. Como dijo tan acertadamente el dramaturgo Arthur Miller: "... tu justicia es tan fría que podría congelar cerveza". No dejes que esto obstaculice tu relación; libera tus sentimientos.

Horóscopo Piscis

Aunque fugaz, la oleada de creatividad que sientes hoy podría ser justo lo que necesitas. Es mejor no evitarla por temor a sus resultados. Disfrútala mientras dure, ¡y disfruta de la atención que exige de esa persona especial que has estado anhelando!

Horóscopo Cáncer

Han estado teniendo noches sensuales y grandes conversaciones, lo cual puede serle atribuido al equilibrio universal encontrado en la configuración de hoy. Disfruta de esta auspiciosa alineación y aprovecha la energía del abundante amor. Esto podría llevar a una aventura amorosa duradera con tu actual pareja.

