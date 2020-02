Horóscopo del amor: 26 de febrero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Has atajado los problemas y los planetas te están recompensando. Debido a que tus intenciones son claras ahora, nadie tiene que dudar en lo que pienses o sientas. Comparte hoy tu despertar con tu pareja y los dos probablemente lo recordarán.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Nunca has sido tímido/a, ni mucho menos has tenido miedo de expresar tus sentimientos de una forma melodramática. Así es como eres cuando algo te importa. Así que cuando la persona a la que amas muestra sus sentimientos con igual generosidad, haz que sienta tu total aprecio. Hazle saber que sea lo que sea que haya hecho, sin importar cómo de pequeño sea, te ha encantado.

GÉMINIS

Probablemente has pasado tanto tiempo convenciéndote de que no tienes tiempo para el romance que ahora en verdad no lo tienes. Si intentas romper este patrón de comportamiento hoy, crearás más espacio para que el amor entre a tu vida, haciendo de ti una persona más feliz y productiva.

CÁNCER

Te has ganado a alguien que realmente te gusta porque esa persona se siente atraída por lo que realmente eres en vez de dejarse seducir simplemente por un destello. No podrías estar más feliz, aunque puede que te estés sintiendo vulnerable. Intenta tener coraje y da el siguiente paso.

LEO

Nunca te ha importado el trabajar; de hecho, cuanto más duro es el trabajo, mejor te sientes. Además, puedes ser un verdadero imán para el dinero y tu ética laboral lo hace por ti. Hoy, sin embargo, aunque intentes evitarlo, te distraerán los pensamientos sobre tu pareja. Fuérzate a centrarte.

VIRGO

Puede que hoy, de repente, una amistad casual se torne en algo más. Puede que descubras más interés en alguien a quien conoces menos de lo que podrías esperar. Esto podría ser el comienzo de algo emocionante, así que prepárate para el amor.

LIBRA

Todavía tienes ganas de hibernar y tu pareja no va a discutir por ello. De hecho, ¡probablemente desearía que estuvieses de ese humor mucho más a menudo! Sin embargo, no va a durar por siempre así que lo menos que puedes hacer es que sea memorable y si alguien puede, eres tú.

ESCORPIÓN

Generalmente te gusta derrochar, especialmente cuando se trata de alguien a quien quieres. Ahora te sientes de humor para hacerlo así que deberías alejarte de los centros comerciales y de esa boutique nueva o llevar contigo a alguien de confianza que te convenza de no sacar cada minuto tu tarjeta de crédito.

SAGITARIO

Has estado pensando en esto y tu intuición -¿o es tu miedo?- te dice que esa persona es demasiado impulsiva para ti y que ni siquiera deberías considerar una posible relación a largo plazo. Si no fuese por el hecho de que ya ha encontrado el camino hasta tu corazón, no lo harías. Pero ya es tarde.

CAPRICORNIO

Has estado trabajando muy duramente desde hace tiempo. La buena noticia es que es el momento de acabar con ello, al menos temporalmente. El Universo te ha concedido un descanso para que te puedas relajar y disfrutar de la compañía de quien quieras. Ahora, veamos... ¿quién podría ser?

ACUARIO

Por fin has decidido que ésta es la persona correcta y ya estabas listo/a para hacérselo saber cuando un amigo te informa que le han visto con otra persona. No te precipites en conclusiones; podría ser un hermano o una vieja amistad y además tal no te pertenece.

PISCIS

Tienes un día más para dejar que sea tu boca la que dirija el espectáculo, así que no seas tímido/a ahora. No te apetece contenerte y tu pareja -oh, y también el Universo, por cierto- estará más que feliz por ofrecer su apoyo. Simplemente, ¡hazlo!

