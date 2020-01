Horóscopo del amor: 26 de enero de 2020

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

¡Por fin! Es el momento de dedicar todo tu tiempo y energía a esa persona que tanto amas. Ya has acabado con el trabajo y tus otros deberes así que es el momento de dedicarte a tu pareja. Y si piensas en el contento que tú tienes, ¡imagínate cómo se siente él o ella!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

TAURO

Finalmente otra persona parece estar demostrando el tipo de encanto, dulzura y educación que tú tienes y eso hace que sea mucho más fácil comenzar una relación. Y justo a tiempo. Seguro que puedes usar una buena dosis de eso ahora mismo.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

GÉMINIS

Los planetas indican hoy que te engañas a ti mismo/a y no habrá ninguna necesidad de hacerlo después de esto. Una vez que hayas dado el salto de la fe, engañarte sólo generará miedo y confusión. Los planetas han trazado una línea: es hora de que seas justo/a con tu amistad y se lo hagas saber.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CÁNCER

Hoy serás capaz de liberarte, divertirte mucho y olvidarte del trabajo. Cuanto más tarde se haga, sin embargo, más necesidad sentirás de volver al trabajo y olvidarte de la diversión. Tu objetivo es encontrar un equilibrio feliz entre los dos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LEO

Durante los próximos días tus amigos pedirán tu atención. Si no tienes pareja, esa es una buena cosa; de hecho, puede que incluso conozcas a alguien especial a través de una amistad. Si ya tienes pareja, lo mejor que puedes hacer será llevar a tu pareja a cualquier lugar que vayas.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

VIRGO

Durante años parece que has desarrollado cierta facilidad para atraer a los admiradores más extraños. Lo gracioso es que realmente has disfrutado de algunas de esas inusuales experiencias que has tenido con estas personas. ¿Preparado/a para otra más? El Universo tiene mucha diversión en tu agenda.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

LIBRA

La palabra del día es "exploración". Tu alma gemela va a querer llevarte a lugares en los que nunca has estado antes, mientras tú también quieres que él o ella sienta cosas que nunca antes había sentido. Lleguen a un acuerdo y tendrán un tiempo increíble explorando el mundo juntos.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ESCORPIÓN

Ciertos asuntos familiares han sido un poco complicados últimamente y no van a mejorar de repente, pero hay una pequeña luz al final del túnel, en forma de sutil consejo por parte de tu pareja, que te guiará. Eres bastante perspicaz, así que cuando lo reconozcas no arruines el secreto diciéndole que ya lo sabías.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

SAGITARIO

El miedo y la aversión todavía están aquí, pero no por mucho tiempo. Simplemente ten paciencia y no te precipites. No quieres salir corriendo en la dirección opuesta en cuanto las cosas no vayan bien; no seas cobarde. Sé paciente, porque lo que se va siempre vuelve

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

CAPRICORNIO

¿Te sientes más agresivo/a de lo normal en lo relativo al romance? Seguro que sí y además eso le encanta a tu amor. De hecho, puede que esté cancelando todos sus eventos sociales ahora mismo. Algo que no tenga que ver con ustedes no tendrá ningún sentido.

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

ACUARIO

¿Te sientes insatisfecho/a? ¿Has tenido mucha sensación de aburrimiento últimamente? ¡Hoy es el día para poner algo de picante en la aburrida rutina de tu cama! ¡Es la oportunidad de poner voz a tus deseos! ¡Tu pareja estará radiante y receptiva!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

PISCIS

¿Te sientes pensativo/a hoy? ¿Dijo algo esa persona especial que inspirase una nueva manera de pensar? Dale la bienvenida porque tus viejas costumbres se están haciendo sólo eso... ¡viejas! Una nueva inspiración llevará a nuevas formas de amor; ¡tú necesitas desesperadamente eso!

Descubre cómo te irá en el amor en 2020

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.