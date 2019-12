Horóscopo del amor: 26 de diciembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Este es el momento ideal para emprender el reto de dar un paso más en tu relación, comprometiéndote con esa persona que tanto te ha apoyado en tu vida. Se valiente porque a partir de hoy tu relación se verá reforzada y le espera un futuro esplendido.

TAURO

Cosecha el amor en tu vida y pronto tendrás tu recompensa. Debes cuidar tu Karma porque, si haces cosas buenas el universo te lo devolverá y si te portas mal con él, cuenta que también te lo devolverá multiplicado por dos. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen a tí.

GÉMINIS

Cree en ti y sube tu autoestima, no dejes que las críticas de los demás te impidan perseguir a la persona con la que sueñas. Olvídate ya del que dirán y se valiente declarándote a él/ella, de lo contrario podrías acabar arrepintiéndote.

CÁNCER

Debes aclarar tus sentimientos para tener claros cual es el siguiente paso en tu relación. No te precipites y des un paso en falso en tu relación. Piensa que eso podría conducir tu relación al fracaso.

LEO

Eres muy temperamental y te enojas por todo, tu pareja sabe eso y le gusta sacarte de tus casillas, no le des el gusto porque si no esto será algo frecuente y poco a poco os irá alejando el uno del otro.

VIRGO

El amor está flotando en el aire. Si estás soltero presta atención a tu alrededor, pues alguien especial puede aparecer en tu vida. Una ex pareja importante puede volver, pero debes sopesar bien, si estas dispuesto a luchar por reflotar esa relación que tanto daño te hizo.

LIBRA

Dejas las cosas claras desde un principio, no permitas que tomen más de lo que estás dispuesto a ofrecer, antes de ceder tienes que dejar en claro cuáles son tus prioridades dentro de una relación. Es importante hablar y sentar unas bases en la relación que ambos respetéis por igual.

ESCORPIÓN

Te sentirás atraído por alguien más pero debes aprender a valorar y respetar a tu pareja, quien ha sido la que ha estado contigo en los buenos y malos momentos de la vida. Si no quieres seguir con ella/él diselo antes de iniciar una relación con un tercero. No merece que le hagas daño.

SAGITARIO

No pierdas tu tiempo con personas equivocadas, aún hay tiempo para retomar tu libertad. Es mejor permanecer solo que con alguien que te resta energía.

CAPRICORNIO

Es el día perfecto para decirle a tu pareja lo mucho que la amas, si esperas más él/ella podría pensar que no le quieres tanto y tu relación de pareja podría empezar a deteriorarse.

ACUARIO

Quizás no sea el momento del romance, necesitas pasar un tiempo a solas contigo mismo para poder reencontrarte. Es una etapa que necesitas atravesar para crecer como individuo y no volver a caer en los errores del pasado. Disfruta de este momento, debes aprender a estar bien solo y no depender siempre de tener una pareja a tu lado.

PISCIS

Las cosas pueden estar acumulándose, ya no tienes paciencia para más mentiras ni excusas, ha llegado el momento de pensar en ti y terminar esa relación tóxica que te consume. No vuelvas a caer en los mismos errores del pasado, de los que te costó mucho tiempo recuperarte.

