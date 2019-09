Horóscopo del amor: 25 de septiembre de 2019

¿Cómo afecta el cosmos tu vida amorosa? ¡Checa estos horóscopos de amor que te mostrarán cómo divertirte y construir relaciones románticas y duraderas!

ARIES

Hoy la intensidad sigue a tus planetas. No sólo has manejado bien una situación difícil en la oficina, sino que tampoco lo estás haciendo nada mal en tu relación. Estás descubriendo que esto podría ser algo mucho más que una aventura casual o un coqueteo emocionante.

TAURO

Perdonar es el pronóstico planetario del día. Las almas gemelas aprenden unas de otras y eso es lo que estás empezando a hacer. Los errores nos acercan cuando se rectifican debidamente. No renuncies todavía a este desmesurado compañero del alma más, aún puede haber potencial.

GÉMINIS

Hoy los planetas favorecen la comprensión y que no saques conclusiones precipitadas. Tu pareja ha de encontrar algún tipo de liberación que no se puede encontrar permaneciendo aislado. Sin liberarnos de las presiones del trabajo, la familia y la rutina diaria, todos nos quemamos. Deja que tu pareja haga lo que él o ella necesite.

CÁNCER

El amor es algo espléndido cuando tú y tu pareja están de acuerdo. Es curioso que tengas que tomar conciencia de no estar ahí para darte cuenta de en qué consiste estar de acuerdo. Deberías tener eso ahora, así que hagan cosas divertidas juntos para que el recuerdo de esta historia perdure.

LEO

Ahora que has abierto la puerta, tu pareja puede querer tomar el control. Abriste la puerta, pero tu pareja también debe proceder con humildad y respeto. Si no lo hace, eres tú quien tendrá que poner el pie en el suelo, porque ya se está instalando.

VIRGO

Te sientes más deseable hoy de lo que te has sentido en mucho tiempo. Es como si alguien encendiese el interruptor del calor y sienta bien que te quieran. Simplemente recuerda, la gente puede ser muy voluble y si tienes a alguien a quien le importas de verdad, esa persona vale más que cien pretendientes hambrientos.

LIBRA

Lo nuevo parece mejor que lo viejo, pero rara vez dura tanto tiempo. Los planetas saben esto, pero ¿y tú? Por supuesto, alguien nuevo es emocionante y estimulante, pero lo ya conocido ya ha superado la prueba del tiempo y eso es de lo que tratan los cielos. No te arriesgues por aburrimiento.

ESCORPIO

Necesitas controlarte. El comportamiento obsesivo puede tener éxito pero por lo general resulta perjudicial. Aprovecharías mejor el día si trabajases en ti mismo/a en vez de planear la forma de atrapar a otros. Es hora de liberarse y de seguir adelante con tu vida.

SAGITARIO

Los planetas han abierto las líneas y las comunicaciones de larga distancia están en las estrellas. La comunicación a distancia es diferente porque es más segura y puede resultar más abierta. Probablemente te encontrarás en conversaciones telefónicas profundas que duran hasta bien entrada la noche.

CAPRICORNIO

Las señales del camino celestial te dicen que reduzcas la velocidad, pero ni siquiera las ven cuando el amor te consume tanto. Si tienes vendas sobre los ojos, los planetas dicen que hay algunas curvas peligrosas delante. Ten cautela, pero también ten fe en el amor porque tiene el poder de los deseos de dos personas para seguir con vida.

ACUARIO

Los planetas ven a un extraño en una tierra extraña y exótica; un lugar que está a la vez en la mente y en los sueños. Es hora de abandonar y dejar de lado todo ese equipaje que has recogido. No hay nada que no tengas ya que desees y nada que necesites. Atesora el momento del amor que trae paz al corazón.

PISCIS

Probablemente ahora has descubierto lo que quieres de tu relación y los planetas se han movido. Puede haber potencial en esta relación a pesar de que pudiese no haber comenzado bien. Probablemente estás abriendo tu mente a nuevas posibilidades; deja vagar tu mente.

